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Сочи объявил себя столицей семейного отдыха
Сочи объявил себя столицей семейного отдыха - 24.04.2024, ПРАЙМ
Сочи объявил себя столицей семейного отдыха
Власти Сочи объявили курорт летней столицей для семейного отдыха, представив концепцию сезона с собственной системой лояльности для многодетных семей, сообщила... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:48+0300
2024-04-24T12:48+0300
2024-04-24T12:48+0300
семья
сочи
туризм
многодетные семьи
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СОЧИ, 24 апр – ПРАЙМ. Власти Сочи объявили курорт летней столицей для семейного отдыха, представив концепцию сезона с собственной системой лояльности для многодетных семей, сообщила мэрия. Отмечается, что в Сочи сформирована концепция курортного сезона-2024 – "СемьейVСочи". Планируется, что с мая по октябрь город примет не менее 4,6 миллиона туристов. Задача властей - способствовать организации семейного отпуска соотечественников от бронирования отеля и транспортной логистики до экскурсионного обслуживания, безопасного и комфортного отдыха на пляжах и в горном кластере. "В этом году, объявленном Годом семьи, Сочи станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха. Мы впервые подготовили собственную систему лояльности для многодетных семей, которая касается предоставления туристических услуг. Наша концепция заключена в главном слогане сезона #СемьейVСочи. Она подготовлена в соответствии с целями национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и в первую очередь направлена на развитие внутреннего туризма и организацию семейного отдыха в удобном, безопасном и интересном формате, на оздоровление россиян", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского. Так, в 2024 году на объектах курортной инфраструктуры города будут действовать специальные тарифы на посещение для сочинских и иногородних многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготы. Пользователи всех муниципальных пляжных территорий в Сочи предоставят скидку 50% на аренду пляжного оборудования для многодетных семей на весь летний период.
https://1prime.ru/20240423/turizm-847629872.html
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семья, сочи, туризм, многодетные семьи
семья, СОЧИ, Туризм, многодетные семьи
Сочи объявил себя столицей семейного отдыха
Сочи объявил себя столицей семейного отдыха со скидками и бонусами для многодетных
СОЧИ, 24 апр – ПРАЙМ. Власти Сочи объявили курорт летней столицей для семейного отдыха, представив концепцию сезона с собственной системой лояльности для многодетных семей, сообщила мэрия.
Отмечается, что в Сочи сформирована концепция курортного сезона-2024 – "СемьейVСочи". Планируется, что с мая по октябрь город примет не менее 4,6 миллиона туристов. Задача властей - способствовать организации семейного отпуска соотечественников от бронирования отеля и транспортной логистики до экскурсионного обслуживания, безопасного и комфортного отдыха на пляжах и в горном кластере.
В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей
"В этом году, объявленном Годом семьи, Сочи станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха. Мы впервые подготовили собственную систему лояльности для многодетных семей, которая касается предоставления туристических услуг. Наша концепция заключена в главном слогане сезона #СемьейVСочи. Она подготовлена в соответствии с целями национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и в первую очередь направлена на развитие внутреннего туризма и организацию семейного отдыха в удобном, безопасном и интересном формате, на оздоровление россиян", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Так, в 2024 году на объектах курортной инфраструктуры города будут действовать специальные тарифы на посещение для сочинских и иногородних многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготы. Пользователи всех муниципальных пляжных территорий в Сочи предоставят скидку 50% на аренду пляжного оборудования для многодетных семей на весь летний период.