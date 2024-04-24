https://1prime.ru/20240424/sochi-847649661.html

Сочи объявил себя столицей семейного отдыха

Сочи объявил себя столицей семейного отдыха - 24.04.2024, ПРАЙМ

Сочи объявил себя столицей семейного отдыха

Власти Сочи объявили курорт летней столицей для семейного отдыха, представив концепцию сезона с собственной системой лояльности для многодетных семей, сообщила... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:48+0300

2024-04-24T12:48+0300

2024-04-24T12:48+0300

семья

сочи

туризм

многодетные семьи

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СОЧИ, 24 апр – ПРАЙМ. Власти Сочи объявили курорт летней столицей для семейного отдыха, представив концепцию сезона с собственной системой лояльности для многодетных семей, сообщила мэрия. Отмечается, что в Сочи сформирована концепция курортного сезона-2024 – "СемьейVСочи". Планируется, что с мая по октябрь город примет не менее 4,6 миллиона туристов. Задача властей - способствовать организации семейного отпуска соотечественников от бронирования отеля и транспортной логистики до экскурсионного обслуживания, безопасного и комфортного отдыха на пляжах и в горном кластере. "В этом году, объявленном Годом семьи, Сочи станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха. Мы впервые подготовили собственную систему лояльности для многодетных семей, которая касается предоставления туристических услуг. Наша концепция заключена в главном слогане сезона #СемьейVСочи. Она подготовлена в соответствии с целями национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и в первую очередь направлена на развитие внутреннего туризма и организацию семейного отдыха в удобном, безопасном и интересном формате, на оздоровление россиян", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского. Так, в 2024 году на объектах курортной инфраструктуры города будут действовать специальные тарифы на посещение для сочинских и иногородних многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Скидки предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготы. Пользователи всех муниципальных пляжных территорий в Сочи предоставят скидку 50% на аренду пляжного оборудования для многодетных семей на весь летний период.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847629872.html

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семья, сочи, туризм, многодетные семьи