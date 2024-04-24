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На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военнослужащим - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военнослужащим
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военнослужащим - 24.04.2024, ПРАЙМ
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военнослужащим
Вооруженные силы РФ держат ситуацию на фронте под контролем и могут сильно продвинутся вперед, в то время как в Киеве ждут поступления американкой помощи,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:07+0300
2024-04-24T17:12+0300
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ держат ситуацию на фронте под контролем и могут сильно продвинутся вперед, в то время как в Киеве ждут поступления американкой помощи, сообщает NBC."На месте Герасимова я, пока это возможно, максимально продвигался бы вперед", — выразил мнение доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны Мэтью Форд.Он также отметил, что ВС РФ принадлежит инициатива на фронте, а поставки вооружений из США вряд ли смогут изменить сложившуюся ситуацию.По данным NBC, в Киеве еще не знают, в каком объеме поступит обещанная США помощь, и сколько придется заплатить за нее в будущем.Сенат США в среду после голосования принял законопроект о внешней помощи своим союзникам, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Обе палаты конгресса США одобрили законопроект. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине уйдет почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 в Казани. Является советским и российским военачальником. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности РФ.
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всу, поддержка украины
Спецоперация на Украине, ВСУ, поддержка Украины
17:07 24.04.2024 (обновлено: 17:12 24.04.2024)
 
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военнослужащим

NBC: России принадлежит инициатива на фронте, она может продвигаться

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ держат ситуацию на фронте под контролем и могут сильно продвинутся вперед, в то время как в Киеве ждут поступления американкой помощи, сообщает NBC.
"На месте Герасимова я, пока это возможно, максимально продвигался бы вперед", — выразил мнение доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны Мэтью Форд.
Он также отметил, что ВС РФ принадлежит инициатива на фронте, а поставки вооружений из США вряд ли смогут изменить сложившуюся ситуацию.
По данным NBC, в Киеве еще не знают, в каком объеме поступит обещанная США помощь, и сколько придется заплатить за нее в будущем.
Сенат США в среду после голосования принял законопроект о внешней помощи своим союзникам, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Обе палаты конгресса США одобрили законопроект. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине уйдет почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 в Казани. Является советским и российским военачальником. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности РФ.
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