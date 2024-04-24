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Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось

Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось - 24.04.2024, ПРАЙМ

Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-марте 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:13+0300

2024-04-24T19:13+0300

2024-04-24T19:13+0300

экономика

спг

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-марте 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9 миллионов тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в марте по сравнению с февралем показатель вырос также на 5,5%, а по сравнению с мартом прошлого года - снизился на 0,2%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.

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спг