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Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/spg-847666329.html
Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось
Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось - 24.04.2024, ПРАЙМ
Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-марте 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T19:13+0300
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экономика
спг
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-марте 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9 миллионов тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в марте по сравнению с февралем показатель вырос также на 5,5%, а по сравнению с мартом прошлого года - снизился на 0,2%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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спг
Экономика, СПГ
19:13 24.04.2024
 
Производство СПГ в России в первом квартале увеличилось

Росстат: производство СПГ в России в I квартале выросло на 5,5%, до 9 млн тонн

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-марте 2024 года выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9 миллионов тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в марте по сравнению с февралем показатель вырос также на 5,5%, а по сравнению с мартом прошлого года - снизился на 0,2%.
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России
15:56
 
ЭкономикаСПГ
 
 
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