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ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников
ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников - 24.04.2024, ПРАЙМ
ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников
Генеральная прокуратура примет меры, чтобы бюджетные средства не расходовались на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Об этом заявил генпрокурор... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:13+0300
2024-04-24T11:13+0300
2024-04-24T11:40+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура примет меры, чтобы бюджетные средства не расходовались на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.В ходе ежегодного отчета в Совфеде, Краснов отметил, что приоритетной задачей Генеральной прокуратуры России остается контроль целевого использования бюджетных ассигнований."Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников", - сказал он.
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россия, бюджетные расходы, новости
РОССИЯ, бюджетные расходы, Новости
ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников
Краснов: будем добиваться, чтобы бюджетные деньги не тратились на банкеты чиновников
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура примет меры, чтобы бюджетные средства не расходовались на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
В ходе ежегодного отчета в Совфеде, Краснов отметил, что приоритетной задачей Генеральной прокуратуры России остается контроль целевого использования бюджетных ассигнований.
"Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников", - сказал он.
Краснов напомнил чиновникам о запрете владения ценными бумагами за рубежом