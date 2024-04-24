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ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников

ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников - 24.04.2024, ПРАЙМ

ГП проследит, чтобы бюджетные деньги не тратили на банкеты чиновников

Генеральная прокуратура примет меры, чтобы бюджетные средства не расходовались на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Об этом заявил генпрокурор... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:13+0300

2024-04-24T11:13+0300

2024-04-24T11:40+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура примет меры, чтобы бюджетные средства не расходовались на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.В ходе ежегодного отчета в Совфеде, Краснов отметил, что приоритетной задачей Генеральной прокуратуры России остается контроль целевого использования бюджетных ассигнований."Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников", - сказал он.

https://1prime.ru/20231209/842516799.html

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россия, бюджетные расходы, новости