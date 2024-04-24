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Силуанов предложил ужесточить строительство в местах с рисками паводков

Силуанов предложил ужесточить строительство в местах с рисками паводков - 24.04.2024, ПРАЙМ

Силуанов предложил ужесточить строительство в местах с рисками паводков

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков предложил пересмотреть оценку разрешения и... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:25+0300

2024-04-24T16:25+0300

2024-04-24T16:25+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков предложил пересмотреть оценку разрешения и права на строительство жилья в тех местах, где существует риск паводков и оползней. "Может быть, нам ужесточить разрешение на строительство в местах, где есть риски паводков, оползней и так далее, потому что мы видим, произошли события там, где стройка во многом, наверное, не должна была осуществляться. Поэтому, мне кажется, что в таких местах надо посмотреть еще раз разрешение и права на строительство жилья с тем, чтобы не было таких рисков, которые, к сожалению, реализовались", - сказал Силуанов. Кроме того, министр предложил разделить ответственность между регионами по решению некоторых вопросов в части устранения последствий паводков. "Мы говорим о том, что нужно помогать многодетным семьям, имеющим одно жилье, и жилье в садово-некоммерческих товариществах, особенно, если ипотека не выплачена. Будем эти вопросы решать. Думаю, можно было бы в этом вопросе подключать и субъекты Российской Федерации, чтобы нам вместе закрывать (эти вопросы – ред.)", - сказал он. С этим предложением министра согласился глава государства. "Я согласен с Антоном Германовичем, некоторые вопросы нужно решать вместе с субъектами Российской Федерации, вопрос по дачным участкам и так далее. Конечно, ответственность и нагрузку нужно будет разделить", - сказал Путин.

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россия, паводок, строительство, новости