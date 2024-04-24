https://1prime.ru/20240424/tekhnika-847653512.html

СМИ: В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе СВО

СМИ: В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе СВО - 24.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе СВО

На Поклонную гору в Москве доставили первые экспонаты трофейного вооружения, полученного в ходе СВО. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T14:02+0300

2024-04-24T14:02+0300

2024-04-24T14:04+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. На Поклонную гору в Москве доставили первые экспонаты трофейного вооружения, полученного в ходе СВО. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Сообщается, что выставка будет доступна для посетителей с 1 мая и продлится до конца месяца. "Среди них (экспонатов - прим.ред.) — немецкая БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350, - говорится в статье.Согласно данным Министерства обороны России, среди трофейных экспонатов можно будет увидеть 30 образцов производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.Кроме того, Минобороны 23 февраля поделилось кадрами перевозки трофейного танка с поля боя. Танк уже доставили в ремонтное подразделение, где на нем планируется заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки.

https://1prime.ru/20240228/844659991.html

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россия, нато, техника, новости