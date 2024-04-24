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В "Руссофт" назвали сферы, где ожидаются технологические прорывы - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В "Руссофт" назвали сферы, где ожидаются технологические прорывы
В "Руссофт" назвали сферы, где ожидаются технологические прорывы - 24.04.2024, ПРАЙМ
В "Руссофт" назвали сферы, где ожидаются технологические прорывы
Прорыва в области технологий стоит ожидать в беспилотном транспорте, умной энергетике и киберфизических системах, при этом в развитии мессенджеров серьезный... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T05:35+0300
2024-04-24T05:36+0300
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руссофт
прорыв
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Прорыва в области технологий стоит ожидать в беспилотном транспорте, умной энергетике и киберфизических системах, при этом в развитии мессенджеров серьезный рывок вряд ли произойдет, такое мнение выразил РИА Новости президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. "Мессенджеры - это все же уже вчерашний день, технологии, которые уже тиражированы, рынок занят. Здесь ожидать прорыва не стоит. Прорыв будет там, где пока еще нет рынков или он формируется. Это вот киберфизические системы, беспилотный транспорт, когда пойдет смарт-энергетика - SmartEnergy. Когда… системы будут более эффективными, независимыми, защищенными, а для этого будут внедрены новые системы безопасности", - сказал Макаров в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По его словам, Россия и Индия создали рабочую группу по стандартизации искусственного интеллекта. Единые стандарты в области нейросетей позволят безбарьерно обмениваться технологиями между странами. "Будем делать продукты, которые сразу же соответствуют стандартам, сертифицированы и могут идти в Индию без того, чтобы дорабатывать их", - пояснил Макаров. Он добавил, что подобный опыт планируется предложить и странам БРИКС для безбарьерного внедрения технологий на территории стран-участниц.
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россия, руссофт, прорыв
РОССИЯ, Руссофт, прорыв
05:35 24.04.2024 (обновлено: 05:36 24.04.2024)
 
В "Руссофт" назвали сферы, где ожидаются технологические прорывы

"Руссофт": технологические прорывы ожидаются в сфере беспилотников и энергетике

© Fotolia/Mopic " Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia/Mopic
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Прорыва в области технологий стоит ожидать в беспилотном транспорте, умной энергетике и киберфизических системах, при этом в развитии мессенджеров серьезный рывок вряд ли произойдет, такое мнение выразил РИА Новости президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.
"Мессенджеры - это все же уже вчерашний день, технологии, которые уже тиражированы, рынок занят. Здесь ожидать прорыва не стоит. Прорыв будет там, где пока еще нет рынков или он формируется. Это вот киберфизические системы, беспилотный транспорт, когда пойдет смарт-энергетика - SmartEnergy. Когда… системы будут более эффективными, независимыми, защищенными, а для этого будут внедрены новые системы безопасности", - сказал Макаров в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
По его словам, Россия и Индия создали рабочую группу по стандартизации искусственного интеллекта. Единые стандарты в области нейросетей позволят безбарьерно обмениваться технологиями между странами.
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"Будем делать продукты, которые сразу же соответствуют стандартам, сертифицированы и могут идти в Индию без того, чтобы дорабатывать их", - пояснил Макаров. Он добавил, что подобный опыт планируется предложить и странам БРИКС для безбарьерного внедрения технологий на территории стран-участниц.
 
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