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США испытали на Украине новую технологию. Результат вышел неоднозначный - 24.04.2024, ПРАЙМ
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США испытали на Украине новую технологию. Результат вышел неоднозначный
США испытали на Украине новую технологию. Результат вышел неоднозначный - 24.04.2024, ПРАЙМ
США испытали на Украине новую технологию. Результат вышел неоднозначный
Соединенные Штаты начали тестировать на Украине технологию для обработки изображений на основе ИИ, однако резульаты испытаний оказались спорными, сообщает... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:06+0300
2024-04-24T12:06+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали тестировать на Украине технологию для обработки изображений на основе ИИ, однако резульаты испытаний оказались спорными, сообщает издание New York Times.Согласно изданию, Шесть лет назад Google подписал контракт на девять миллионов долларов с целью разработки инструмента искусственного интеллекта для военных, который помогал бы определять цели на поле боя по видео с беспилотных аппаратов. Однако компания отказалась от проекта после протестов сотрудников, не желающих, чтобы Google имела связь с военными проектами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПроект под названием Maven передали другому подрядчику. Так, в пандемию COVID-19 правительство США использовало прогрессивную технологию Palantir, которая легла в основу Project Maven, для координации ресурсов. Успех Project Maven над другими попытками Пентагона внедрить алгоритмические методы ведения войны был впечатляющим. Проект объединил данные из более чем двадцати программ Министерства обороны и коммерческих источников, создавая ранее невиданную оперативную картину для американских вооруженных сил.Тем не менее на Украине результаты оказалсиь не очень успешными. "Поначалу этот поток информации помог Украине выбивать российскую артиллерию. Но первоначальная надежда на то, что картина поля боя будет передаваться непосредственно на планшеты и телефоны солдат в окопах, так и не оправдалась", поделились украинские полевые командиры.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сша, новости
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости
12:06 24.04.2024
 
США испытали на Украине новую технологию. Результат вышел неоднозначный

NYT: США испытывают на Украине технологии ИИ по обнаружению целей на поле боя

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали тестировать на Украине технологию для обработки изображений на основе ИИ, однако резульаты испытаний оказались спорными, сообщает издание New York Times.
Согласно изданию, Шесть лет назад Google подписал контракт на девять миллионов долларов с целью разработки инструмента искусственного интеллекта для военных, который помогал бы определять цели на поле боя по видео с беспилотных аппаратов. Однако компания отказалась от проекта после протестов сотрудников, не желающих, чтобы Google имела связь с военными проектами.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Проект под названием Maven передали другому подрядчику. Так, в пандемию COVID-19 правительство США использовало прогрессивную технологию Palantir, которая легла в основу Project Maven, для координации ресурсов.
Успех Project Maven над другими попытками Пентагона внедрить алгоритмические методы ведения войны был впечатляющим. Проект объединил данные из более чем двадцати программ Министерства обороны и коммерческих источников, создавая ранее невиданную оперативную картину для американских вооруженных сил.
Тем не менее на Украине результаты оказалсиь не очень успешными. "Поначалу этот поток информации помог Украине выбивать российскую артиллерию. Но первоначальная надежда на то, что картина поля боя будет передаваться непосредственно на планшеты и телефоны солдат в окопах, так и не оправдалась", поделились украинские полевые командиры.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
F-35 Lightning II - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2024
"Россия узнает технологии". В США испугались за свое "супероружие"
12 января, 04:32
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСШАНовости
 
 
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