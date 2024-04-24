https://1prime.ru/20240424/terrorizm-847633249.html
Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США
Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США - 24.04.2024, ПРАЙМ
Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США
Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной теракту, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле",... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T06:43+0300
2024-04-24T06:43+0300
2024-04-24T06:47+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной теракту, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле", заявил в интервью телеканалу NBC глава ФБР Кристофер Рэй. По его словам, власти США "все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*". Глава ФБР отметил, что вероятность террористической атаки в Соединенных Штатах с начала военной операции Израиля против Палестины неуклонно росла и остается высокой на сегодняшний день, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.В американском разведсообществе, как указал Рэй, растут опасения в отношении возможности скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах, хотя на протяжении последних десяти лет власти расценивали такую возможность как "крайне незначительную". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в помещении людям и подожгли зрительный зал. Согласно последним данным, в теракте погибли 145 человек.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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сша, фбр, теракт
Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США
Глава ФБР: США обеспокоены возможностью атаки, аналогичной теракту в "Крокусе"
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной теракту, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле", заявил в интервью телеканалу NBC глава ФБР Кристофер Рэй.
По его словам, власти США "все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*".
Глава ФБР отметил, что вероятность террористической атаки в Соединенных Штатах с начала военной операции Израиля против Палестины неуклонно росла и остается высокой на сегодняшний день, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.
В американском разведсообществе, как указал Рэй, растут опасения в отношении возможности скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах, хотя на протяжении последних десяти лет власти расценивали такую возможность как "крайне незначительную".
G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе"
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в помещении людям и подожгли зрительный зал. Согласно последним данным, в теракте погибли 145 человек.
*Запрещенная в РФ террористическая организация