https://1prime.ru/20240424/terrorizm-847633249.html

Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США

Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США - 24.04.2024, ПРАЙМ

Глава ФБР обеспокоен возможностью повторения "Крокуса" в США

Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной теракту, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле",... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T06:43+0300

2024-04-24T06:43+0300

2024-04-24T06:47+0300

сша

фбр

теракт

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной теракту, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле", заявил в интервью телеканалу NBC глава ФБР Кристофер Рэй. По его словам, власти США "все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*". Глава ФБР отметил, что вероятность террористической атаки в Соединенных Штатах с начала военной операции Израиля против Палестины неуклонно росла и остается высокой на сегодняшний день, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.В американском разведсообществе, как указал Рэй, растут опасения в отношении возможности скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах, хотя на протяжении последних десяти лет власти расценивали такую возможность как "крайне незначительную". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в помещении людям и подожгли зрительный зал. Согласно последним данным, в теракте погибли 145 человек.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://1prime.ru/20240419/krokus-847527078.html

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сша, фбр, теракт