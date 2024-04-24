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Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов - 24.04.2024, ПРАЙМ
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов
Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных биржевых торгов дорожают более чем на 13% после публикации квартальной... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:49+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных биржевых торгов дорожают более чем на 13% после публикации квартальной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, снизилась в прошлом квартале вдвое в годовом выражении, до 1,129 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,34 доллара с 0,73 доллара за первый квартал прошлого года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара при прогнозе в 0,49 доллара. Выручка сократилась на 9% и составила 21,301 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки в размере 22,27 миллиарда долларов. Продажи снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,3 миллиарда долларов. Tesla сообщает, что в течение первого квартала столкнулась с многочисленными проблемами, в том числе с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и пожаром на заводе в Берлине. Компания при этом отмечает, что инвестировала порядка 2,8 миллиардов долларов за квартал в развитие технологий искусственного интеллекта, производственных мощностей, сервисные сети и новые продукты. и на все эти новости рынок откликнулся тем, что на постторгах её акции дорожают на 13,38%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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сша, tesla, акции
Экономика, США, Tesla, Акции
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13% после выхода ее отчетности
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных биржевых торгов дорожают более чем на 13% после публикации квартальной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, снизилась в прошлом квартале вдвое в годовом выражении, до 1,129 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,34 доллара с 0,73 доллара за первый квартал прошлого года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара при прогнозе в 0,49 доллара.
Выручка сократилась на 9% и составила 21,301 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки в размере 22,27 миллиарда долларов. Продажи снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,3 миллиарда долларов.
Tesla сообщает, что в течение первого квартала столкнулась с многочисленными проблемами, в том числе с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и пожаром на заводе в Берлине.
Маск анонсировал роботакси на основе Tesla
Компания при этом отмечает, что инвестировала порядка 2,8 миллиардов долларов за квартал в развитие технологий искусственного интеллекта, производственных мощностей, сервисные сети и новые продукты. и на все эти новости рынок откликнулся тем, что на постторгах её акции дорожают на 13,38%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.