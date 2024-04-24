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"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам
"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам
Банк "Тинькофф" в рамках проекта "Фрод-рулетка" планирует перенаправлять звонки аферистов подготовленным россиянам или пранкерам, следует из материалов банка. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:30+0300
2024-04-24T09:30+0300
2024-04-24T09:30+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" в рамках проекта "Фрод-рулетка" планирует перенаправлять звонки аферистов подготовленным россиянам или пранкерам, следует из материалов банка. Накануне в чате поддержки банка РИА Новости сообщили, что "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. В среду в поддержке банка агентству уточнили принцип работы сервиса. "Мы разъединяем мошенника с потенциальной жертвой и перенаправляем звонок вам. Мошенник не узнает ваш настоящий номер, мы его скроем", - рассказали там. В пресс-службе банка при этом пояснили, что пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой. "Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков, или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - добавили в банке.
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РОССИЯ, Тинькофф, Новости
"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам
"Тинькофф" в проекте "Фрод-рулетка" будет направлять звонки аферистов пранкерам
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" в рамках проекта "Фрод-рулетка" планирует перенаправлять звонки аферистов подготовленным россиянам или пранкерам, следует из материалов банка.
Накануне в чате поддержки банка РИА Новости сообщили, что "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни.
В среду в поддержке банка агентству уточнили принцип работы сервиса. "Мы разъединяем мошенника с потенциальной жертвой и перенаправляем звонок вам. Мошенник не узнает ваш настоящий номер, мы его скроем", - рассказали там.
В пресс-службе банка при этом пояснили, что пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой.
"Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков, или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - добавили в банке.
"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками