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"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам

"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" планирует перенаправлять звонки мошенников пранкерам

Банк "Тинькофф" в рамках проекта "Фрод-рулетка" планирует перенаправлять звонки аферистов подготовленным россиянам или пранкерам, следует из материалов банка. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:30+0300

2024-04-24T09:30+0300

2024-04-24T09:30+0300

россия

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" в рамках проекта "Фрод-рулетка" планирует перенаправлять звонки аферистов подготовленным россиянам или пранкерам, следует из материалов банка. Накануне в чате поддержки банка РИА Новости сообщили, что "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. В среду в поддержке банка агентству уточнили принцип работы сервиса. "Мы разъединяем мошенника с потенциальной жертвой и перенаправляем звонок вам. Мошенник не узнает ваш настоящий номер, мы его скроем", - рассказали там. В пресс-службе банка при этом пояснили, что пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой. "Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков, или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - добавили в банке.

https://1prime.ru/20240423/tinkoff-847624338.html

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россия, тинькофф, новости