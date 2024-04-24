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Минэнерго: рынок обеспечили топливом, несмотря на падение выпуска в марте

Минэнерго: рынок обеспечили топливом, несмотря на падение выпуска в марте - 24.04.2024, ПРАЙМ

Минэнерго: рынок обеспечили топливом, несмотря на падение выпуска в марте

Выпуск нефтепродуктов в России в марте сократился из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), но внутренний рынок был обеспечен за счет... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:25+0300

2024-04-24T19:25+0300

2024-04-24T19:35+0300

экономика

топливо

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Выпуск нефтепродуктов в России в марте сократился из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), но внутренний рынок был обеспечен за счет падения экспорта, а производство топлива в апреле компенсирует выпавшие объемы, сообщили РИА Новости в Минэнерго."В марте снижение производства моторных топлив было вызвано внеплановыми ремонтами НПЗ. Ожидаемое по итогам апреля производство позволит компенсировать выпавшие в предыдущем месяце объемы и полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке", - пояснили агентству в министерстве."При этом внутренний рынок был обеспечен за счет снижения экспорта, что полностью компенсировало выпадающие объемы производства и позволило сохранить высокий уровень запасов", - добавили там же.Кроме того, увеличение нормативов продаж топлива на бирже и обеспечение ритмичного вывоза продукции с НПЗ позволило дополнительно стабилизировать рынок.Согласно данным Росстата, российская нефтеперерабатывающая отрасль в марте 2024 года снизила производство бензина на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выпуск дизельного топлива за этот же период сократился на 5,7%.Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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топливо