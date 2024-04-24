https://1prime.ru/20240424/tramp-847634069.html
Секретная служба США организует защиту Трампа, если он окажется в тюрьме
Секретная служба США организует защиту Трампа, если он окажется в тюрьме - 24.04.2024, ПРАЙМ
Секретная служба США организует защиту Трампа, если он окажется в тюрьме
Секретная служба Соединенных Штатов, обеспечивающая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организации охраны экс-президента США | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:34+0300
2024-04-24T07:34+0300
2024-04-24T07:46+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Секретная служба Соединенных Штатов, обеспечивающая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организации охраны экс-президента США Дональда Трампа на тот случай, если бывший глава государства окажется в тюрьме, передает телеканал ABC News, ссылаясь на источники."Секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если бывший президент Дональд Трамп будет обвинён... а судья... решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение", - говорится в сообщении ABC News. Чиновники, сообщает телеканал, планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, не зная, поместят ли экс-президента в камеру предварительного заключения в здании суда. В понедельник в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Как считает сторона обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэна накануне победы Трампа в президентских выборах 2016 года выплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд - прим. ред.) 130 тысяч долларов. Якобы порноактрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, как утверждала Дэниэлс, случилась в 2006 году. Сам экс-президент отрицает эти заявления. В целом Трампу на сегодняшний день предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, в том числе порноактрисе Дэниэлс. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных бывшему главе государства обвинений составляет 136 лет лишения свободы. При этом Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Он уверен, что его преследование политически мотивировано и связано с его планами бороться за пост президента на выборах в 2024 году. Адвокат экс-президента Джо Такопина отметил, что предъявленные Трампу обвинения не содержат фактов.
https://1prime.ru/20240423/tramp-847601271.html
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сша, дональд трамп, защита
Политика, США, Дональд Трамп, защита
Секретная служба США организует защиту Трампа, если он окажется в тюрьме
ABC: секретная служба США организует защиту Трампа, если он окажется в тюрьме
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Секретная служба Соединенных Штатов, обеспечивающая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организации охраны экс-президента США Дональда Трампа на тот случай, если бывший глава государства окажется в тюрьме, передает телеканал ABC News, ссылаясь на источники.
"Секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если бывший президент Дональд Трамп будет обвинён... а судья... решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение", - говорится в сообщении ABC News.
Чиновники, сообщает телеканал, планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, не зная, поместят ли экс-президента в камеру предварительного заключения в здании суда.
В понедельник в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Как считает сторона обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэна накануне победы Трампа в президентских выборах 2016 года выплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд - прим. ред.) 130 тысяч долларов. Якобы порноактрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, как утверждала Дэниэлс, случилась в 2006 году. Сам экс-президент отрицает эти заявления.
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В целом Трампу на сегодняшний день предъявлено 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, в том числе порноактрисе Дэниэлс. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных бывшему главе государства обвинений составляет 136 лет лишения свободы. При этом Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Он уверен, что его преследование политически мотивировано и связано с его планами бороться за пост президента на выборах в 2024 году. Адвокат экс-президента Джо Такопина отметил, что предъявленные Трампу обвинения не содержат фактов.