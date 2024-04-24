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Spiegel сообщил, сколько ФРГ потратит на размещение боевой бригады в Литве

Spiegel сообщил, сколько ФРГ потратит на размещение боевой бригады в Литве - 24.04.2024, ПРАЙМ

Spiegel сообщил, сколько ФРГ потратит на размещение боевой бригады в Литве

Немецкое руководство заплатит примерно 11 миллиардов евро за боевую бригаду в Литве, указало издание Spiegel. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T23:44+0300

2024-04-24T23:44+0300

2024-04-24T23:44+0300

вооружения

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литва

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Немецкое руководство заплатит примерно 11 миллиардов евро за боевую бригаду в Литве, указало издание Spiegel."По информации Spiegel, планировщики (министра обороны Бориса - ред.) Писториуса оценивают создание боевого соединения примерно в 11 миллиардов евро", — сообщило Spiegel. Уточняется, что миллиард евро пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы, четыре миллиарда — на закупку бронетехники и шесть миллиардов — на инвестиции: строительство инфраструктуры и закупку военной формы.Однако сумма не предусматривает выплаты надбавок за прохождение службы за границей.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Ожидается, что в Литву прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.

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германия, литва