https://1prime.ru/20240424/turizm-847647755.html

Аналитики спрогнозоровали рост взаимного турпотока между Россией и Ираном

Аналитики спрогнозоровали рост взаимного турпотока между Россией и Ираном - 24.04.2024, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозоровали рост взаимного турпотока между Россией и Ираном

Взаимный турпоток между Россией и Ираном в текущем году может превысить 60 тысяч человек, этому способствует расширение географии авиарейсов и налаживание... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:09+0300

2024-04-24T12:09+0300

2024-04-24T12:10+0300

иран

россия

туризм

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Ираном в текущем году может превысить 60 тысяч человек, этому способствует расширение географии авиарейсов и налаживание платежных инструментов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР). "Иран и Россия ведут взаимную работу по наращиванию турпотоков в свои страны - упрощается визовый режим для туристов, планируется расширение географии авиарейсов, растет количество пакетных туров, ведется активная работа по налаживанию межбанковских сетей передачи информации Shetab и "Мир". Взаимный турпоток между Россией и Ираном в 2024 году может превысить 60 тысяч человек", - сообщили в ЦСР. В центре отметили, что по итогам 2023 года Иран вошел в топ-10 стран по потоку интуристов в Россию - более 29,5 тысячи человек, а в свою очередь Иран посетило более 10,7 тысячи россиян. Там отметили, что в ближайшее время будут запущены 16 пакетных туров по Северному Кавказу для путешественников из Ирана. "С учетом их пожеланий разработаны программы познавательного, оздоровительного, религиозного туризма и активного отдыха на горнолыжных курортах", - пояснили в центре. Директор центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова сообщила, что сейчас прорабатывается запуск рейсов в Иран из Санкт-Петербурга и Казани. "Важную роль играет и членство Ирана в БРИКС - это расширит наше сотрудничество в сфере туризма и поспособствует увеличению делового потока, который в 2023 году составил порядка 7 тысяч человек. Важную роль играет налаживание безвизового режима для групповых поездок, а также использование механизма электронной визы", - процитировали в сообщении Максутову. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, безвизовый въезд стимулировал въездной поток из Ирана в Россию. "Иранские туристы пользуются этой возможностью активнее, чем российские. Безусловно, для путешественников имеет большое значение финансовый комфорт: возможность оплаты товаров и услуг в России иранскими картами станет важным преимуществом, так как отсутствие понятных и массовых платежных продуктов для иностранцев сейчас тормозит въездной поток из-за рубежа", - привели в сообщении слова Ломидзе. Как отметили в ЦСР, около 70% иранских туристов посещают Россию с экскурсионными целями, 25% – это предприниматели, которые совмещают деловые поездки с турами по стране, а 5% предпочитают приключенческий туризм: в частности, Байкал, Алтай, горнолыжные курорты, например в Приэльбрусье. Они проявляют большой интерес к северному сиянию и считают Мурманскую область лучшим местом для его наблюдения.

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иран, россия, туризм