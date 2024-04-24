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Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщила АТОР

Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщила АТОР - 24.04.2024, ПРАЙМ

Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщила АТОР

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:20+0300

2024-04-24T16:20+0300

2024-04-24T16:20+0300

экономика

turkish airlines

туризм

атор

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Turkish Airlines остановили продажи билетов в Мексику из России", - сообщили в ассоциации, уточнив, что уведомление об отсутствии любых рейсов в этом направлении появляется при поиске на сайте авиакомпании. Корреспондент РИА Новости убедился в этом: не получилось найти ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы на различные даты. В ответ появлялось сообщение: "На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса или все наши билеты были распроданы". При этом в АТОР выяснили, что билеты в Мексику из Стамбула по-прежнему доступны. "Также можно приобрести билеты через Стамбул на рейсы в другие страны Латинской Америки, к примеру в Аргентину", - указали в ассоциации. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.

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turkish airlines, туризм, атор