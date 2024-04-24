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В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар
В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар - 24.04.2024, ПРАЙМ
В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар
Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимума, несмотря на санкции, говорится в статье агентства РИА Новости. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:44+0300
2024-04-24T11:08+0300
экономика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимума, несмотря на санкции, говорится в статье агентства РИА Новости.Отмечается, что в феврале Евросоюз закупил 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, что на 16 процентов больше, чем в январе. Бельгия, Румыния, Болгария и Германия также существенно увеличили закупки российских удобрений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Польша остается крупнейшим импортером, закупив удобрений на 44 миллиона евро - это максимум с декабря 2021 года.Согласно публикации, Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений, обеспечивая более 30 процентов европейского рынка.Чтобы создать альтернативу, литовская компания Achema планирует построить собственный завод для производства гранулированных азотных удобрений, а польская компания Orlen готова инвестировать в производство удобрений. Эти проекты будут осуществлены в долгосрочной перспективе.
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россия, ес, удобрения, новости
Экономика, РОССИЯ, ЕС, удобрения, Новости
10:44 24.04.2024 (обновлено: 11:08 24.04.2024)
 
В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар

РИА Новости: поставки российских удобрений в ЕС достигли максимума с 2022 года

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимума, несмотря на санкции, говорится в статье агентства РИА Новости.
Отмечается, что в феврале Евросоюз закупил 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, что на 16 процентов больше, чем в январе. Бельгия, Румыния, Болгария и Германия также существенно увеличили закупки российских удобрений.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Польша остается крупнейшим импортером, закупив удобрений на 44 миллиона евро - это максимум с декабря 2021 года.
Согласно публикации, Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений, обеспечивая более 30 процентов европейского рынка.
Чтобы создать альтернативу, литовская компания Achema планирует построить собственный завод для производства гранулированных азотных удобрений, а польская компания Orlen готова инвестировать в производство удобрений. Эти проекты будут осуществлены в долгосрочной перспективе.
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