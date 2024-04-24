https://1prime.ru/20240424/udobreniya-847641758.html

В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар

В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар - 24.04.2024, ПРАЙМ

В последний вагон. Европа опять скупила в России "вредный" товар

Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимума, несмотря на санкции, говорится в статье агентства РИА Новости. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:44+0300

2024-04-24T10:44+0300

2024-04-24T11:08+0300

экономика

россия

ес

удобрения

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/43/841504338_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_ff9ec284ebb7cbfab6209a5886017fdb.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимума, несмотря на санкции, говорится в статье агентства РИА Новости.Отмечается, что в феврале Евросоюз закупил 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, что на 16 процентов больше, чем в январе. Бельгия, Румыния, Болгария и Германия также существенно увеличили закупки российских удобрений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Польша остается крупнейшим импортером, закупив удобрений на 44 миллиона евро - это максимум с декабря 2021 года.Согласно публикации, Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных, калийных и фосфорных удобрений, обеспечивая более 30 процентов европейского рынка.Чтобы создать альтернативу, литовская компания Achema планирует построить собственный завод для производства гранулированных азотных удобрений, а польская компания Orlen готова инвестировать в производство удобрений. Эти проекты будут осуществлены в долгосрочной перспективе.

https://1prime.ru/20240328/udobreniya-846819474.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, удобрения, новости