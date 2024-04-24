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Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО
Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО - 24.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО
Евросоюз должен прекратить поддаваться натиску со стороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил французский... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:17+0300
2024-04-24T12:17+0300
2024-04-24T12:18+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз должен прекратить поддаваться натиску со стороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил французский политик Флориан Филиппо."Давайте перестанем поддаваться этому невыносимому шантажу! Более ни евро, ни оружия для Украины, то есть для войны и коррупции, мирные переговоры как можно скорее! Давайте остановим бесполезные жертвы стольких людей и разорение Франции! Выйдем из НАТО и ЕС, чтобы быть свободными", — отметил он.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в него и создавая дополнительную опасность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью России.Москва также не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847645014.html
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Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Новости
Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО
Филиппо: ЕС не должен поддаваться шантажу НАТО, нужно перестать финансировать Киева
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз должен прекратить поддаваться натиску со стороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил французский политик Флориан Филиппо.
"Давайте перестанем поддаваться этому невыносимому шантажу! Более ни евро, ни оружия для Украины, то есть для войны и коррупции, мирные переговоры как можно скорее! Давайте остановим бесполезные жертвы стольких людей и разорение Франции! Выйдем из НАТО и ЕС, чтобы быть свободными", — отметил он.
Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в него и создавая дополнительную опасность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью России.
Москва также не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции