https://1prime.ru/20240424/ukraina-847648078.html

Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО

Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО - 24.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали ЕС не поддаваться шантажу НАТО

Евросоюз должен прекратить поддаваться натиску со стороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил французский... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:17+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Евросоюз должен прекратить поддаваться натиску со стороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в социальной сети Х выразил французский политик Флориан Филиппо."Давайте перестанем поддаваться этому невыносимому шантажу! Более ни евро, ни оружия для Украины, то есть для войны и коррупции, мирные переговоры как можно скорее! Давайте остановим бесполезные жертвы стольких людей и разорение Франции! Выйдем из НАТО и ЕС, чтобы быть свободными", — отметил он.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в него и создавая дополнительную опасность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью России.Москва также не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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