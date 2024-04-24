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В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров

В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров

Вода в реках Оренбуржья за сутки показала снижение от 2 до 77 сантиметров, опасная отметка сохраняется в Илекском районе. Данные гидрометцентра сообщил... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:15+0300

2024-04-24T08:15+0300

2024-04-24T08:15+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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УФА, 24 апр – ПРАЙМ. Вода в реках Оренбуржья за сутки показала снижение от 2 до 77 сантиметров, опасная отметка сохраняется в Илекском районе. Данные гидрометцентра сообщил департамент пожарной безопасности Оренбургской области. "По данным оренбургского гидрометцентра, на реках области наблюдается понижение уровней воды, за сутки 2-77 сантиметра. Уровень воды в Ириклинском водохранилище ниже нормального подпорного уровня на 0,18 метра. Отметки "неблагоприятные метеорологические явления" наблюдаются на реках Урал у Орска и Оренбурга, реке Кумак у Новоорска. Опасная отметка сохраняется на реке Урал у поселка Илек", — сказано в сообщении. В мэрии Илекского района сообщали, что на 08.00 (6.00 мск) уровень воды в реке Урал в селе Илек составляет 897 сантиметров, за сутки вода спала на 4 сантиметра. Критический уровень в этом районе составляет 890 сантиметров. Администрации района в своем Telegram-канале сообщает, что в 9 селах муниципалитета подтоплены 16 домов и 133 придомовых территорий.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

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оренбургская область

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оренбургская область, паводок