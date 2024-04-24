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США допускают новые успехи России в конфликте с Украиной - 24.04.2024, ПРАЙМ
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США допускают новые успехи России в конфликте с Украиной
США допускают новые успехи России в конфликте с Украиной - 24.04.2024, ПРАЙМ
США допускают новые успехи России в конфликте с Украиной
Соединенные Штаты допускают новые успехи российской стороны на передовой, несмотря на возобновившиеся поставки военной помощи, заявил советник президента США по | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T22:25+0300
2024-04-24T22:44+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты допускают новые успехи российской стороны на передовой, несмотря на возобновившиеся поставки военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, они все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", — отметил он на брифинге Белого дома. Украина потеряла часть территорий, например Авдееку, из-за задержки с траншами, добавил Салливан. Поэтому, по его словам, переброска американской помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Отмечается, что Соединенные Штаты уверены, что Киев будет верен обещанию не применять ATACMS за пределами своей территории.Советник президента США указал, что США с начала конфликта на Украине удвоили выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и рассчитывают к концу году удвоить его еще раз.Он отметил, что США в состоянии продолжать поставки Украине без опасений за собственные арсеналы.По его словам, выделенных конгрессом денег хватит на поддержку Украины до конца года.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Политика
22:25 24.04.2024 (обновлено: 22:44 24.04.2024)
 
США допускают новые успехи России в конфликте с Украиной

Белый дом: США допускают возможность новых успехов РФ в конфликте с Украиной

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты допускают новые успехи российской стороны на передовой, несмотря на возобновившиеся поставки военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, они все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", — отметил он на брифинге Белого дома.
Украина потеряла часть территорий, например Авдееку, из-за задержки с траншами, добавил Салливан. Поэтому, по его словам, переброска американской помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Отмечается, что Соединенные Штаты уверены, что Киев будет верен обещанию не применять ATACMS за пределами своей территории.
Советник президента США указал, что США с начала конфликта на Украине удвоили выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и рассчитывают к концу году удвоить его еще раз.
Он отметил, что США в состоянии продолжать поставки Украине без опасений за собственные арсеналы.
По его словам, выделенных конгрессом денег хватит на поддержку Украины до конца года.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России
08:07
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Политика
 
 
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