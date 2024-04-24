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Россия сохранила второе место по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Россия сохранила второе место по объему иностранных инвестиций в Узбекистан - 24.04.2024, ПРАЙМ
Россия сохранила второе место по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в прошлом квартале составила 13,8% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 15,7%... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:33+0300
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ТАШКЕНТ, 24 апр – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в прошлом квартале составила 13,8% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 15,7% годом ранее, но это всё ещё второй показатель среди стран-инвесторов даже при росте объёма иностранных инвестиций в республику почти в три раза, следует из данных агентства статистики страны. По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в первом квартале года выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,8 триллиона сумов (около 5,8 миллиарда долларов), или 68,9% от всех инвестиций в экономику страны. На долю инвестиций из России приходится 13,8% зарубежных вложений в экономику Узбекистана, это второй показатель среди стран-инвесторов. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-марте составил 10,2 триллиона сумов (около 800 миллионов долларов). Возглавляет список Китай (23%), в тройку стран-лидеров вернулась Турция (8,5%). Также, по данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-марте вырос в 1,75 раза, до 107,1 триллиона сумов (около 8,4 миллиарда долларов). Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов. По данным торгпредства РФ в республике, в перспективе планируется реализовать инвестиционные проекты стоимостью около 18 миллиардов долларов.
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узбекистан, россия, инвестиции
Экономика, УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, инвестиции
Россия сохранила второе место по объему иностранных инвестиций в Узбекистан
Статагентство Узбекистана: РФ занимает второе место в иностранных инвестициях
ТАШКЕНТ, 24 апр – ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в прошлом квартале составила 13,8% от общих зарубежных вложений в республику, снизившись с 15,7% годом ранее, но это всё ещё второй показатель среди стран-инвесторов даже при росте объёма иностранных инвестиций в республику почти в три раза, следует из данных агентства статистики страны.
По данным, обнародованным на сайте агентства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в первом квартале года выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,8 триллиона сумов (около 5,8 миллиарда долларов), или 68,9% от всех инвестиций в экономику страны.
На долю инвестиций из России приходится 13,8% зарубежных вложений в экономику Узбекистана, это второй показатель среди стран-инвесторов. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в январе-марте составил 10,2 триллиона сумов (около 800 миллионов долларов). Возглавляет список Китай (23%), в тройку стран-лидеров вернулась Турция (8,5%).
Также, по данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-марте вырос в 1,75 раза, до 107,1 триллиона сумов (около 8,4 миллиарда долларов).
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов. По данным торгпредства РФ в республике, в перспективе планируется реализовать инвестиционные проекты стоимостью около 18 миллиардов долларов.
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