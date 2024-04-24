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В России выявили 47 новых вирусов у комаров - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В России выявили 47 новых вирусов у комаров
В России выявили 47 новых вирусов у комаров - 24.04.2024, ПРАЙМ
В России выявили 47 новых вирусов у комаров
В рамках изучения вирусного ландшафта России ученые обнаружили новые вирусы в комарах и клещах. Об этом на встрече с главой кабмина России Михаилом Мишустиным... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:31+0300
2024-04-24T12:43+0300
россия
вирусы
новости
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В рамках изучения вирусного ландшафта России ученые обнаружили новые вирусы в комарах и клещах. Об этом на встрече с главой кабмина России Михаилом Мишустиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Изучение вирусного ландшафта в стране. Никто этого раньше не делал... Это на сегодняшний день уже дало выявление 47 новых вирусов у комаров, 14 - у клещей, мы готовимся увидеть все, что может нанести вред", - отметила глава ведомства.По ее словам, сейчас работа идет над составлением каталога патогенов. Кроме того, вся доступная информация уже оцифрована, к концу 2024 в коллекцию добавятся до 40 тысяч штаммов, что превосходит коллекцию типовых культур Соединенных Штатов.
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россия, вирусы, новости, анна попова, роспотребнадзор, здоровье
РОССИЯ, вирусы, Новости, Анна Попова, Роспотребнадзор, Здоровье
12:31 24.04.2024 (обновлено: 12:43 24.04.2024)
 
В России выявили 47 новых вирусов у комаров

Попова: в России обнаружили 47 новых вирусов у комаров и 14 — у клещей

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В рамках изучения вирусного ландшафта России ученые обнаружили новые вирусы в комарах и клещах. Об этом на встрече с главой кабмина России Михаилом Мишустиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Изучение вирусного ландшафта в стране. Никто этого раньше не делал... Это на сегодняшний день уже дало выявление 47 новых вирусов у комаров, 14 - у клещей, мы готовимся увидеть все, что может нанести вред", - отметила глава ведомства.
По ее словам, сейчас работа идет над составлением каталога патогенов. Кроме того, вся доступная информация уже оцифрована, к концу 2024 в коллекцию добавятся до 40 тысяч штаммов, что превосходит коллекцию типовых культур Соединенных Штатов.
Олень - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2023
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