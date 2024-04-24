https://1prime.ru/20240424/vsu-847656421.html

В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев

В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев

Анонсированная помощь от США и Великобритании не помогут украинской армии перейти в наступление, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп для... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:23+0300

2024-04-24T15:23+0300

2024-04-24T15:26+0300

вооружения

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Анонсированная помощь от США и Великобритании не помогут украинской армии перейти в наступление, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп для Telegraph.Заголовок его статьи звучит: "Киеву осталось шесть месяцев"."Они не помогут Украине перехватить инициативу и снова перейти в наступление", — отметил экс-полковник, рассуждая о последствиях передачи Киеву новых пакетов военной помощи.По его мнению, Россия, благодаря быстрорастущей экономике, добилась превосходства в воздухе, в то время как Киеву не хватает средств ПВО, боеприпасов и людей.Зимой у Запада будет еще меньше желания помогать Киеву из-за значительных успехов Москвы этим летом, заключил британский военный.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, помнил Шойгу.

https://1prime.ru/20240424/grazhdanskie-847654408.html

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