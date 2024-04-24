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В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев
В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев
Анонсированная помощь от США и Великобритании не помогут украинской армии перейти в наступление, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп для... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:23+0300
2024-04-24T15:26+0300
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Анонсированная помощь от США и Великобритании не помогут украинской армии перейти в наступление, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп для Telegraph.Заголовок его статьи звучит: "Киеву осталось шесть месяцев"."Они не помогут Украине перехватить инициативу и снова перейти в наступление", — отметил экс-полковник, рассуждая о последствиях передачи Киеву новых пакетов военной помощи.По его мнению, Россия, благодаря быстрорастущей экономике, добилась превосходства в воздухе, в то время как Киеву не хватает средств ПВО, боеприпасов и людей.Зимой у Запада будет еще меньше желания помогать Киеву из-за значительных успехов Москвы этим летом, заключил британский военный.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, помнил Шойгу.
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сво
Вооружения, СВО
15:23 24.04.2024 (обновлено: 15:26 24.04.2024)
 
В Британии сделали шокирующее заявление об Украине: осталось шесть месяцев

Полковник Кемп: крупные пакеты помощи не помогут Киеву перейти в наступление

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Анонсированная помощь от США и Великобритании не помогут украинской армии перейти в наступление, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп для Telegraph.
Заголовок его статьи звучит: "Киеву осталось шесть месяцев".
"Они не помогут Украине перехватить инициативу и снова перейти в наступление", — отметил экс-полковник, рассуждая о последствиях передачи Киеву новых пакетов военной помощи.
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По его мнению, Россия, благодаря быстрорастущей экономике, добилась превосходства в воздухе, в то время как Киеву не хватает средств ПВО, боеприпасов и людей.
Зимой у Запада будет еще меньше желания помогать Киеву из-за значительных успехов Москвы этим летом, заключил британский военный.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, помнил Шойгу.
 
ВооруженияСВО
 
 
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