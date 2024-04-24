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Названы сроки выплат пострадавшему от паводка бизнесу Оренбуржья

Названы сроки выплат пострадавшему от паводка бизнесу Оренбуржья - 24.04.2024, ПРАЙМ

Названы сроки выплат пострадавшему от паводка бизнесу Оренбуржья

Выплаты малому бизнесу, который пострадал от паводка в Оренбургской области, будут осуществляться на следующей неделе. Об этом доложил глава региона Денис... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:22+0300

2024-04-24T15:22+0300

2024-04-24T15:22+0300

происшествия

паводок

оренбургская область

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УФА, 24 апр - ПРАЙМ. Выплаты малому бизнесу, который пострадал от паводка в Оренбургской области, будут осуществляться на следующей неделе. Об этом доложил глава региона Денис Паслер президенту России Владимиру Путину. "Приняли пакет закона поддержки для малого, среднего бизнеса и самозанятых. На следующей неделе уже начнут получать от 100 до 500 тысяч рублей", — заявил он ходе совещания у главы государства.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.

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оренбургская область

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паводок, оренбургская область