https://1prime.ru/20240424/wildberries-847633746.html
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды - 24.04.2024, ПРАЙМ
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды
Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:09+0300
2024-04-24T07:09+0300
2024-04-24T07:09+0300
экономика
россия
wildberries
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". "Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области. В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.
https://1prime.ru/20240416/avto-847432196.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wildberries, автоваз
Экономика, РОССИЯ, Wildberries, АвтоВАЗ
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды
Бакальчук: на Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобили
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ".
"Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области.
"АвтоВАЗ" запустит серийное производство электромобиля e-Largus
В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.