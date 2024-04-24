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На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды

На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды - 24.04.2024, ПРАЙМ

На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T07:09+0300

2024-04-24T07:09+0300

2024-04-24T07:09+0300

экономика

россия

wildberries

автоваз

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". "Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области. В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.

https://1prime.ru/20240416/avto-847432196.html

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россия, wildberries, автоваз