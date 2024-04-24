Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240424/wildberries-847633746.html
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды - 24.04.2024, ПРАЙМ
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды
Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:09+0300
2024-04-24T07:09+0300
экономика
россия
wildberries
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". "Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области. В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.
https://1prime.ru/20240416/avto-847432196.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, wildberries, автоваз
Экономика, РОССИЯ, Wildberries, АвтоВАЗ
07:09 24.04.2024
 
На Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобильные бренды

Бакальчук: на Wildberries могут появиться "АвтоВАЗ" и другие автомобили

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ".
"Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области.
Автомобиль Lada LARGUS
"АвтоВАЗ" запустит серийное производство электромобиля e-Largus
16 апреля, 16:14
В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.
 
ЭкономикаРОССИЯWildberriesАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала