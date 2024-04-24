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"Яндекс Маркет" начал ребрендинг

"Яндекс Маркет" начал ребрендинг - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" начал ребрендинг

"Яндекс Маркет" начал ребрендинг - к основным цветам компании добавился красный, завершить обновление планируется до конца года, сообщает маркетплейс. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:55+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" начал ребрендинг - к основным цветам компании добавился красный, завершить обновление планируется до конца года, сообщает маркетплейс. "Яндекс Маркет" представил новое позиционирование бренда. Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса - это яркое сочетание красного и жёлтого. Одна из главных задач ребрендинга - сделать "Маркет" заметнее на городских улицах", - говорится в сообщении. Директор по маркетингу "Яндекс Маркета" Андрей Довжик также подчеркнул, что красный цвет - это отсылка к материнскому бренду "Яндекса", а желтый - фирменный цвет "Маркета". Кроме того, у компании большие планы расширения "сценариев быстрой доставки" и внедрения для пользователей новых сервисов, которых, по их словам, еще нет у конкурентов. "Ребрендинг пройдёт в несколько этапов. Сначала "Маркет" обновит интерфейс на сайте, в его мобильной версии и приложении. В апреле — поменяет оформление части уже существующих пунктов выдачи, а все новые уже откроются в красно-желтом стиле. До конца 2024 года "Маркет" планирует закончить обновление ПВ3, логистических объектов, фур и других офлайн-носителей", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20240423/yandeks-market-847626905.html

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