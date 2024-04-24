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Названа главная задача правительства

Названа главная задача правительства - 24.04.2024, ПРАЙМ

Названа главная задача правительства

Главной задачей нового состава правительства России будет являться реализация шестилетки суверенного развития страны. Россия должна и может добиться... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:42+0300

2024-04-24T08:42+0300

2024-04-24T09:40+0300

кабмин

валентина матвиенко

правительство рф

технологический суверенитет

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной задачей нового состава правительства России будет являться реализация шестилетки суверенного развития страны. Россия должна и может добиться технологического суверенитета. Об этом заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом в послании Федеральному Собранию. И тут, как говорится, не убавить, не добавить. Коротко суммируя, хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация, я бы сказала, шестилетки суверенного развития России", — сказала она, отвечая на вопрос, какие задачи стоят сейчас перед новым составом кабмина. В качестве одного из основных направлений развития она назвала достижение технологического суверенитета. Матвиенко подчеркнула, что "это ключевая задача, и в том числе, для развития нашей экономики, ее диверсификации". По ее словам, сложилось так, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Матвиенко напомнила, что когда Запад ввел санкции против российского продовольственного сектора и Москва приняла контрмеры, РФ смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия и ни от кого не зависела и не зависит. В качестве еще одного примера она привела СВО и мобилизацию российского ВПК. "У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", — заключила Матвиенко.

https://1prime.ru/20240424/matvienko-847635128.html

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валентина матвиенко, правительство рф, технологический суверенитет