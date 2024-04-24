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Названа главная задача правительства
Названа главная задача правительства - 24.04.2024, ПРАЙМ
Названа главная задача правительства
Главной задачей нового состава правительства России будет являться реализация шестилетки суверенного развития страны. Россия должна и может добиться... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:42+0300
2024-04-24T08:42+0300
2024-04-24T09:40+0300
кабмин
валентина матвиенко
правительство рф
технологический суверенитет
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной задачей нового состава правительства России будет являться реализация шестилетки суверенного развития страны. Россия должна и может добиться технологического суверенитета. Об этом заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом в послании Федеральному Собранию. И тут, как говорится, не убавить, не добавить. Коротко суммируя, хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация, я бы сказала, шестилетки суверенного развития России", — сказала она, отвечая на вопрос, какие задачи стоят сейчас перед новым составом кабмина. В качестве одного из основных направлений развития она назвала достижение технологического суверенитета. Матвиенко подчеркнула, что "это ключевая задача, и в том числе, для развития нашей экономики, ее диверсификации". По ее словам, сложилось так, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Матвиенко напомнила, что когда Запад ввел санкции против российского продовольственного сектора и Москва приняла контрмеры, РФ смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия и ни от кого не зависела и не зависит. В качестве еще одного примера она привела СВО и мобилизацию российского ВПК. "У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", — заключила Матвиенко.
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валентина матвиенко, правительство рф, технологический суверенитет
Кабмин, Валентина Матвиенко, Правительство РФ, технологический суверенитет
Названа главная задача правительства
Матвиенко: главная задача кабмина — реализация 6-летки суверенного развития РФ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Главной задачей нового состава правительства России будет являться реализация шестилетки суверенного развития страны. Россия должна и может добиться технологического суверенитета. Об этом заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом в послании Федеральному Собранию. И тут, как говорится, не убавить, не добавить. Коротко суммируя, хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация, я бы сказала, шестилетки суверенного развития России", — сказала она, отвечая на вопрос, какие задачи стоят сейчас перед новым составом кабмина.
В качестве одного из основных направлений развития она назвала достижение технологического суверенитета. Матвиенко подчеркнула, что "это ключевая задача, и в том числе, для развития нашей экономики, ее диверсификации". По ее словам, сложилось так, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле.
Матвиенко напомнила, что когда Запад ввел санкции против российского продовольственного сектора и Москва приняла контрмеры, РФ смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия и ни от кого не зависела и не зависит. В качестве еще одного примера она привела СВО и мобилизацию российского ВПК.
"У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", — заключила Матвиенко.
Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве