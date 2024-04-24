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Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя

Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя - 25.04.2024, ПРАЙМ

Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя

Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T23:59+0300

2024-04-24T23:59+0300

2024-04-25T00:00+0300

вооружения

размещение ядерного оружия в космосе

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ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" — спросил Небензя у постпреда США. Ранее СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве. Россия в ответ на игнорирования ее поправок наложило вето на проект в организации.

https://1prime.ru/20240421/oon-847551669.html

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размещение ядерного оружия в космосе