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Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя - 25.04.2024, ПРАЙМ
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя
Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T23:59+0300
2024-04-24T23:59+0300
2024-04-25T00:00+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
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ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" — спросил Небензя у постпреда США. Ранее СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве. Россия в ответ на игнорирования ее поправок наложило вето на проект в организации.
https://1prime.ru/20240421/oon-847551669.html
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размещение ядерного оружия в космосе
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя
Небензя: Россия хочет запрета не только ОМУ в космосе, в отличие от США
ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" — спросил Небензя у постпреда США.
Ранее СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве. Россия в ответ на игнорирования ее поправок наложило вето на проект в организации.
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