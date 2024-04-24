Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240424/zapret-847671748.html
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя - 25.04.2024, ПРАЙМ
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя
Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T23:59+0300
2024-04-25T00:00+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad19ef8d9c448448d3813cc03ab25bd7.jpg
ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" — спросил Небензя у постпреда США. Ранее СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве. Россия в ответ на игнорирования ее поправок наложило вето на проект в организации.
https://1prime.ru/20240421/oon-847551669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ffd9dfcf974f218089f8181cccc66f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
размещение ядерного оружия в космосе
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе
23:59 24.04.2024 (обновлено: 00:00 25.04.2024)
 
Россия хочет запрета любого оружия, в отличие от США, заявил Небензя

Небензя: Россия хочет запрета не только ОМУ в космосе, в отличие от США

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 апр — ПРАЙМ. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" — спросил Небензя у постпреда США.
Ранее СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве. Россия в ответ на игнорирования ее поправок наложило вето на проект в организации.
Дмитрий Полянский
Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву
21 апреля, 05:44
 
Вооруженияразмещение ядерного оружия в космосе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала