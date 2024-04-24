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Задолженность по зарплате в России упала за март

Задолженность по зарплате в России упала за март - 24.04.2024, ПРАЙМ

Задолженность по зарплате в России упала за март

Суммарная задолженность по зарплате в России за март снизилась на 100,2 миллиона рублей, или на 23,1%, и на 1 апреля 2024 года составила 333,3 миллиона рублей,... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:12+0300

2024-04-24T19:12+0300

2024-04-24T19:12+0300

задолженность по зарплатам

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за март снизилась на 100,2 миллиона рублей, или на 23,1%, и на 1 апреля 2024 года составила 333,3 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 апреля 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 333,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 марта 2024 года снизилась на 100,2 миллиона рублей или -23,1%, с 1 апреля 2023 года – на 415,7 миллиона рублей или -55,5%. Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 88,7 миллиона рублей (26,6%), в 2023 году - 113,3 миллиона рублей (34%), в 2022 году и ранее - 131,3 миллиона рублей (39,4%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 апреля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

https://1prime.ru/20240424/zarplaty-847626726.html

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задолженность по зарплатам