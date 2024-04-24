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Стоит ли ждать "революции зарплат" в России - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Стоит ли ждать "революции зарплат" в России
Стоит ли ждать "революции зарплат" в России - 24.04.2024, ПРАЙМ
Стоит ли ждать "революции зарплат" в России
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявляют, что рабочая сила в России исчерпала готовность к "дешевому труду" . Но есть ли... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:00+0300
2024-04-24T08:00+0300
уровень зарплат
реальные зарплаты
повышение зарплаты
мнения аналитиков
?1713934800
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявляют, что рабочая сила в России исчерпала готовность к "дешевому труду" . Но есть ли предпосылки для "революции зарплат"?Вопрос доходов населения, включая оплату за труд - один из ключевых для всех стран, которые когда-то вступили на путь преобразований по лекалам так называемого "Вашингтонского консенсуса".Характеризуясь невысокой производительностью, неразвитыми рыночными институтами, включая институты организованных профсоюзов, почти все эти страны пришли к уровню оплаты труда, существенно уступающему развитым странам.Это порождает определенную ловушку - низкие доходы населения не позволяют поддерживать высокий уровень внутреннего спроса, экономика не становится "богаче", и все хорошее находится в местах, связанных с внешним сектором, где идет торговля по мировым ценам. Что не позволяет существенно нарастить потенциал экономик.Есть два варианта решения проблемы – сначала ориентация на внешний сектор, где преимущество дешевого труда позволяет развить внутреннее предложение на экспорт, а с ростом предложения растут и зарплаты (Южная Корея, Китай), с ростом зарплат развивается внутренний рынок. И он уже сам способен поддерживать внутренний спрос, создавая цикл воспроизводства экономики.Что-то подобное, по слова эксперта, было в России в 2000-2008 году. Тогда высокие экспортные доходы позволили вдвое увеличить объем экономики. Вместе с этим выросли и доходы. Но с кризисом внешнего сектора исчерпала себя и эта модель.Есть другой вариант – изначальной опоры на внутренний рынок, высокие зарплаты, высокие технологии и производительность. То есть сначала развивается внутренний рынок, а потом экспортный.Каким путем пойти России? Второй кажется более выгодным в условиях санкций. Но он подразумевает и масштабные инвестиции в наращивание внутреннего предложения, включая производство для внутреннего рынка. В любом случае рост производительности и инвестиций - неотъемлемая основа для роста зарплат. И эту задачу предстоит решать в ближайшее десятилетие.Кстати, опыт последних двух лет, санкционного перестроения говорит о возможности такого пути. Определенные инвестиции во внутреннее производство, в том числе и военное, в предложение для внутреннего рынка потребовали и масштабных кадров, и в целом нарастили внутренний спрос.Теперь вопрос – что дальше. В материале ЦМАКП говорится о росте зарплат в военном секторе и в технических специальностях, где давит реальный дефицит квалифицированных кадров. Но это не весь российский рынок труда. Он значительно разнится.Вот, к примеру, средние зарплаты за 2023 год - добыча полезных ископаемых – 130,5 тыс. рублей, нефти и газа – 180,5 тыс. рублей, деятельность финансовая и страховая – 169,1 тыс. рублей.А вот другие - производство одежды – 34 тыс. рублей, резиновых и пластмассовых изделий – 61 тыс. рублей, производство автотранспорта – 70,3 тыс. рублей, гостиницы и рестораны – 43,1 тыс. рублей, строительство – 68 тыс. рублей, сельское хозяйство – 47,5 тыс. рублей.Количество занятых в последней группе явно преобладает. "И что будет залогом той самой революции зарплат, которой сейчас здесь не наблюдается?", - задается вопросом эксперт.Это роботизация, автоматизация, повышение производительности, инвестиции, рост спроса на внутреннем рынке на российскую продукцию.Иначе повышение зарплат будет только давлением на импорт, с ним на валютный курс и на цены.Одновременно требуется скоординированная деятельность профсоюзов, стимулирование "белых" выплат, в том числе через налоги, чтобы вся новая прибыль с ростом эффективности не ушла в дивиденды, а часть пошла в зарплаты. Этот контур пока работает далеко не везде.Теперь о трудоустройстве военнослужащих в гражданской сфере. Предлагать специальные условия для создания своего небольшого бизнеса - очень неплохой вариант. И доходы могут быть выше и возможностей для самореализации больше. Кстати, это вариант многих стран, которые имели военные конфликты.
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Антон Свириденко
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Антон Свириденко
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192
40
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уровень зарплат, реальные зарплаты, повышение зарплаты, мнения аналитиков
уровень зарплат, реальные зарплаты, повышение зарплаты, Мнения аналитиков
08:00 24.04.2024
 
Стоит ли ждать "революции зарплат" в России

Экономист Свириденко: в России сложились предпосылки для революции зарплат

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Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко
Антон Свириденко
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина
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В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявляют, что рабочая сила в России исчерпала готовность к "дешевому труду" . Но есть ли предпосылки для "революции зарплат"?
Вопрос доходов населения, включая оплату за труд - один из ключевых для всех стран, которые когда-то вступили на путь преобразований по лекалам так называемого "Вашингтонского консенсуса".
Характеризуясь невысокой производительностью, неразвитыми рыночными институтами, включая институты организованных профсоюзов, почти все эти страны пришли к уровню оплаты труда, существенно уступающему развитым странам.
Это порождает определенную ловушку - низкие доходы населения не позволяют поддерживать высокий уровень внутреннего спроса, экономика не становится "богаче", и все хорошее находится в местах, связанных с внешним сектором, где идет торговля по мировым ценам. Что не позволяет существенно нарастить потенциал экономик.
Есть два варианта решения проблемы – сначала ориентация на внешний сектор, где преимущество дешевого труда позволяет развить внутреннее предложение на экспорт, а с ростом предложения растут и зарплаты (Южная Корея, Китай), с ростом зарплат развивается внутренний рынок. И он уже сам способен поддерживать внутренний спрос, создавая цикл воспроизводства экономики.
Что-то подобное, по слова эксперта, было в России в 2000-2008 году. Тогда высокие экспортные доходы позволили вдвое увеличить объем экономики. Вместе с этим выросли и доходы. Но с кризисом внешнего сектора исчерпала себя и эта модель.
Есть другой вариант – изначальной опоры на внутренний рынок, высокие зарплаты, высокие технологии и производительность. То есть сначала развивается внутренний рынок, а потом экспортный.
Каким путем пойти России? Второй кажется более выгодным в условиях санкций. Но он подразумевает и масштабные инвестиции в наращивание внутреннего предложения, включая производство для внутреннего рынка. В любом случае рост производительности и инвестиций - неотъемлемая основа для роста зарплат. И эту задачу предстоит решать в ближайшее десятилетие.
Кстати, опыт последних двух лет, санкционного перестроения говорит о возможности такого пути. Определенные инвестиции во внутреннее производство, в том числе и военное, в предложение для внутреннего рынка потребовали и масштабных кадров, и в целом нарастили внутренний спрос.
Теперь вопрос – что дальше. В материале ЦМАКП говорится о росте зарплат в военном секторе и в технических специальностях, где давит реальный дефицит квалифицированных кадров. Но это не весь российский рынок труда. Он значительно разнится.
Вот, к примеру, средние зарплаты за 2023 год - добыча полезных ископаемых – 130,5 тыс. рублей, нефти и газа – 180,5 тыс. рублей, деятельность финансовая и страховая – 169,1 тыс. рублей.
А вот другие - производство одежды – 34 тыс. рублей, резиновых и пластмассовых изделий – 61 тыс. рублей, производство автотранспорта – 70,3 тыс. рублей, гостиницы и рестораны – 43,1 тыс. рублей, строительство – 68 тыс. рублей, сельское хозяйство – 47,5 тыс. рублей.
Количество занятых в последней группе явно преобладает. "И что будет залогом той самой революции зарплат, которой сейчас здесь не наблюдается?", - задается вопросом эксперт.
Это роботизация, автоматизация, повышение производительности, инвестиции, рост спроса на внутреннем рынке на российскую продукцию.
Иначе повышение зарплат будет только давлением на импорт, с ним на валютный курс и на цены.
Одновременно требуется скоординированная деятельность профсоюзов, стимулирование "белых" выплат, в том числе через налоги, чтобы вся новая прибыль с ростом эффективности не ушла в дивиденды, а часть пошла в зарплаты. Этот контур пока работает далеко не везде.
Теперь о трудоустройстве военнослужащих в гражданской сфере. Предлагать специальные условия для создания своего небольшого бизнеса - очень неплохой вариант. И доходы могут быть выше и возможностей для самореализации больше. Кстати, это вариант многих стран, которые имели военные конфликты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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