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"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:29+0300
2024-04-24T11:29+0300
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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". Об этом политик написал в социальной сети Х."Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — заявил Филиппо.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, не стоит поддаваться шантажу и прекратить финансровать Киев. Филиппо заключил, что необходимо как можно скорее обсудить мир и прекратить бессмысленные человеческие жертвы.Ранее украинский лидер заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта даже без условия возврещения Украины к границам 1991 года.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
Французский политик Филиппо осудил заявление Зеленского об угрозах Путина Европе
ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". Об этом политик написал
в социальной сети Х.
"Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — заявил Филиппо.
По его словам, не стоит поддаваться шантажу и прекратить финансровать Киев. Филиппо заключил, что необходимо как можно скорее обсудить мир и прекратить бессмысленные человеческие жертвы.
Ранее украинский лидер заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта даже без условия возврещения Украины к границам 1991 года.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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