https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847645014.html

"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции

"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:29+0300

2024-04-24T11:29+0300

2024-04-24T11:49+0300

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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". Об этом политик написал в социальной сети Х."Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — заявил Филиппо.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, не стоит поддаваться шантажу и прекратить финансровать Киев. Филиппо заключил, что необходимо как можно скорее обсудить мир и прекратить бессмысленные человеческие жертвы.Ранее украинский лидер заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта даже без условия возврещения Украины к границам 1991 года.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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россия, украина, франция, новости, владимир зеленский, флориан филиппо