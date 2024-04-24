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"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:29+0300
2024-04-24T11:49+0300
политика
россия
украина
франция
новости
владимир зеленский
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". Об этом политик написал в социальной сети Х."Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — заявил Филиппо.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, не стоит поддаваться шантажу и прекратить финансровать Киев. Филиппо заключил, что необходимо как можно скорее обсудить мир и прекратить бессмысленные человеческие жертвы.Ранее украинский лидер заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта даже без условия возврещения Украины к границам 1991 года.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240422/nato-847583852.html
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россия, украина, франция, новости, владимир зеленский, флориан филиппо
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Новости, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо
11:29 24.04.2024 (обновлено: 11:49 24.04.2024)
 
"Новый бред". Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции

Французский политик Филиппо осудил заявление Зеленского об угрозах Путина Европе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". Об этом политик написал в социальной сети Х.
"Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — заявил Филиппо.
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По его словам, не стоит поддаваться шантажу и прекратить финансровать Киев. Филиппо заключил, что необходимо как можно скорее обсудить мир и прекратить бессмысленные человеческие жертвы.
Ранее украинский лидер заявил, что Киев может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта даже без условия возврещения Украины к границам 1991 года.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯНовостиВладимир ЗеленскийФлориан Филиппо
 
 
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