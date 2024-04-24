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"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ
"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ
Российские войска возьмут Часов Яр тогда, когда потребуется, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:33+0300
2024-04-24T17:33+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские войска возьмут Часов Яр тогда, когда потребуется, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ, если вовремя получат вооружения, смогут удержать Часов Яр."Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит", - сказал Риттер.По словам бывшего военного, западные артиллерийские снаряды и ATACMS не смогут остановить ВС России.
https://1prime.ru/20240423/ukraina-847631939.html
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владимир зеленский, скотт риттер, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, УКРАИНА
17:33 24.04.2024
 
"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ

Скотт Риттер: Зеленский не сможет остановить наступление российских войск

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские войска возьмут Часов Яр тогда, когда потребуется, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ, если вовремя получат вооружения, смогут удержать Часов Яр.
"Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит", - сказал Риттер.
По словам бывшего военного, западные артиллерийские снаряды и ATACMS не смогут остановить ВС России.
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Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийСкотт РиттерУКРАИНА
 
 
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