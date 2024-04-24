https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847663688.html

"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ

"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ

Российские войска возьмут Часов Яр тогда, когда потребуется, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:33+0300

2024-04-24T17:33+0300

2024-04-24T17:33+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

скотт риттер

украина

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские войска возьмут Часов Яр тогда, когда потребуется, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ, если вовремя получат вооружения, смогут удержать Часов Яр."Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит", - сказал Риттер.По словам бывшего военного, западные артиллерийские снаряды и ATACMS не смогут остановить ВС России.

https://1prime.ru/20240423/ukraina-847631939.html

украина

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владимир зеленский, скотт риттер, украина