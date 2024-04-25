Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/aktivy-847689337.html
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
В вопросе изъятия активов Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало ее интереса, поэтому возможные ответные меры не раскрываются. Об этом заявил... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:38+0300
2024-04-25T12:51+0300
экономика
россия
активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/03/842500396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2b2710d4b05356ead823eb1822089ba.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В вопросе изъятия активов Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало ее интереса, поэтому возможные ответные меры не раскрываются. Об этом заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. 29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза."Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал он.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
https://1prime.ru/20240424/dengi-847625677.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/03/842500396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d5b45baa01e1cd1df878f464b467683.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, активы, новости
Экономика, РОССИЯ, активы, Новости
12:38 25.04.2024 (обновлено: 12:51 25.04.2024)
 
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов

В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В вопросе изъятия активов Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало ее интереса, поэтому возможные ответные меры не раскрываются. Об этом заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.
"Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
От угроз к делу: США придумали, как украсть российские активы
Вчера, 04:04
 
ЭкономикаРОССИЯактивыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала