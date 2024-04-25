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В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов

В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов

В вопросе изъятия активов Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало ее интереса, поэтому возможные ответные меры не раскрываются. Об этом заявил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:38+0300

2024-04-25T12:38+0300

2024-04-25T12:51+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В вопросе изъятия активов Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало ее интереса, поэтому возможные ответные меры не раскрываются. Об этом заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. 29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза."Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал он.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.

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россия, активы, новости