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В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники
В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники
Продажу алкоголя в России в дни майских праздников следует запретить, говорится в обращении депутата Государственной Думы Султана Хамзаева. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:10+0300
2024-04-25T10:10+0300
2024-04-25T10:17+0300
алкоголь
майские праздники
госдума
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Продажу алкоголя в России в дни майских праздников следует запретить, говорится в обращении депутата Государственной Думы Султана Хамзаева.Соответствующий документ направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. Текст обращения есть в распоряжении агентства РИА Новости. Хамзаев предложил поручить регионам проработать введение запрета на продажу алкоголя с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Он напомнил, что российское законодательство не устанавливает специальные ограничения на продажу алкогольной продукции на праздничные даты, однако такие решения могут приниматься на уровне местного руководства. В документе депутат отметил, что, согласно открытым данным, в майские праздники число водителей в состоянии алкогольного опьянения, число травм увеличиваются, а криминогенаая обстановка ухудшается. "Уверен, запрет продажи алкоголя в "майские праздники" позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая - это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", - заключил Хамзаев.
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алкоголь, майские праздники, госдума
алкоголь, майские праздники, Госдума
В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники
Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в дни майских праздников
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Продажу алкоголя в России в дни майских праздников следует запретить, говорится в обращении депутата Государственной Думы Султана Хамзаева.
Соответствующий документ направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. Текст обращения есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Хамзаев предложил поручить регионам проработать введение запрета на продажу алкоголя с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Он напомнил, что российское законодательство не устанавливает специальные ограничения на продажу алкогольной продукции на праздничные даты, однако такие решения могут приниматься на уровне местного руководства.
В документе депутат отметил, что, согласно открытым данным, в майские праздники число водителей в состоянии алкогольного опьянения, число травм увеличиваются, а криминогенаая обстановка ухудшается.
"Уверен, запрет продажи алкоголя в "майские праздники" позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая - это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", - заключил Хамзаев.
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