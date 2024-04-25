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В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники

В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь на майские праздники

Продажу алкоголя в России в дни майских праздников следует запретить, говорится в обращении депутата Государственной Думы Султана Хамзаева. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:10+0300

2024-04-25T10:10+0300

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алкоголь

майские праздники

госдума

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Продажу алкоголя в России в дни майских праздников следует запретить, говорится в обращении депутата Государственной Думы Султана Хамзаева.Соответствующий документ направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину. Текст обращения есть в распоряжении агентства РИА Новости. Хамзаев предложил поручить регионам проработать введение запрета на продажу алкоголя с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Он напомнил, что российское законодательство не устанавливает специальные ограничения на продажу алкогольной продукции на праздничные даты, однако такие решения могут приниматься на уровне местного руководства. В документе депутат отметил, что, согласно открытым данным, в майские праздники число водителей в состоянии алкогольного опьянения, число травм увеличиваются, а криминогенаая обстановка ухудшается. "Уверен, запрет продажи алкоголя в "майские праздники" позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая - это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", - заключил Хамзаев.

https://1prime.ru/20240419/alkogol-847522496.html

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алкоголь, майские праздники, госдума