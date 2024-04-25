Парад продолжается. Банк России держит рынок - 25.04.2024, ПРАЙМ
Парад продолжается. Банк России держит рынок
Динамика на торгах в среду не отличалась однородностью: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, в то время как индекс РТС вырос на 0,65% на фоне укрепления рубля... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:51+0300
2024-04-25T08:51+0300
2024-04-25T08:51+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Динамика на торгах в среду не отличалась однородностью: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, в то время как индекс РТС вырос на 0,65% на фоне укрепления рубля. Налоговый период на текущей неделе оказывает поддержку национальной валюте. С технической точки зрения пара доллар США/российский рубль пересекла 30-дневную скользящую среднюю сверху-вниз, что может являться сигналом на продажу валютной пары, говорящей в пользу укрепления рубля. Ближайший уровень поддержки находится в области 91,5 руб. за доллар США.Опубликованные вчера данные Управления энергетической информации США (EIA) показали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,4 млн баррелей (до 453,625 млн баррелей) по сравнению с ожидавшимся ростом на 1,6 млн баррелей. Тем не менее нефтяные котировки снизились в среду, так как данные EIA лишь подтвердили опубликованную во вторник статистику Американского института нефти (API). Кроме того, такая динамика нефтяных цен может указывать на весьма осторожное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам.Продолжается парад корпоративных отчетов на этой неделе. Сегодня финансовые результаты за 2023 год раскроет Самолет, ММК опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 года, ОКЕЙ – операционные результаты за I квартал 2024 года. Кроме того, пройдут заседания советов директоров ЗАЙМЕРа и Европлана, в повестку которых включены вопросы о дивидендах за 2023 год. Насыщенный корпоративный календарь, вероятно, поддержит интерес инвесторов к рынку акций. В то же время сдерживающим фактором может выступать предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу на этой неделе.Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO МТС Банка. По сообщениям в СМИ книга заявок переподписана более чем в пять раз. Таким образом, в конце длинной торговой недели мы можем увидеть на рынке приток денег, зарезервированных под участие в размещении.
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Динамика на торгах в среду не отличалась однородностью: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, в то время как индекс РТС вырос на 0,65% на фоне укрепления рубля. Налоговый период на текущей неделе оказывает поддержку национальной валюте. С технической точки зрения пара доллар США/российский рубль пересекла 30-дневную скользящую среднюю сверху-вниз, что может являться сигналом на продажу валютной пары, говорящей в пользу укрепления рубля. Ближайший уровень поддержки находится в области 91,5 руб. за доллар США.
Опубликованные вчера данные Управления энергетической информации США (EIA) показали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,4 млн баррелей (до 453,625 млн баррелей) по сравнению с ожидавшимся ростом на 1,6 млн баррелей. Тем не менее нефтяные котировки снизились в среду, так как данные EIA лишь подтвердили опубликованную во вторник статистику Американского института нефти (API). Кроме того, такая динамика нефтяных цен может указывать на весьма осторожное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам.
Продолжается парад корпоративных отчетов на этой неделе. Сегодня финансовые результаты за 2023 год раскроет Самолет, ММК опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 года, ОКЕЙ – операционные результаты за I квартал 2024 года. Кроме того, пройдут заседания советов директоров ЗАЙМЕРа и Европлана, в повестку которых включены вопросы о дивидендах за 2023 год. Насыщенный корпоративный календарь, вероятно, поддержит интерес инвесторов к рынку акций. В то же время сдерживающим фактором может выступать предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу на этой неделе.
Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO МТС Банка. По сообщениям в СМИ книга заявок переподписана более чем в пять раз. Таким образом, в конце длинной торговой недели мы можем увидеть на рынке приток денег, зарезервированных под участие в размещении.
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