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В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:01+0300
2024-04-25T08:02+0300
экономика
конго
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обвинение
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно добываемых" в конголезских рудниках, где якобы нарушаются права человека, передает Agence France-Presse со ссылкой на документы. По сообщению агентства, ДР Конго через адвокатов направила на этой неделе двум филиалам Apple во Франции официальное досудебное уведомление. Также письмо было направлено материнской компании, указывает Франс Пресс. "Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека", - передает агентство. Как отмечается, адвокаты утверждают, что ископаемые "вывозятся из ДР Конго, в частности, в Руанду, где они легализуются". Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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конго, apple, обвинение
Экономика, Конго, Apple, обвинение
08:01 25.04.2024 (обновлено: 08:02 25.04.2024)
 
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых

AFP: в Конго обвинили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно добываемых" в конголезских рудниках, где якобы нарушаются права человека, передает Agence France-Presse со ссылкой на документы.
По сообщению агентства, ДР Конго через адвокатов направила на этой неделе двум филиалам Apple во Франции официальное досудебное уведомление. Также письмо было направлено материнской компании, указывает Франс Пресс.
"Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека", - передает агентство.
Как отмечается, адвокаты утверждают, что ископаемые "вывозятся из ДР Конго, в частности, в Руанду, где они легализуются".
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов
15 апреля, 11:42
Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ЭкономикаКонгоAppleобвинение
 
 
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