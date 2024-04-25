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В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых - 25.04.2024, ПРАЙМ
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:01+0300
2024-04-25T08:01+0300
2024-04-25T08:02+0300
экономика
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно добываемых" в конголезских рудниках, где якобы нарушаются права человека, передает Agence France-Presse со ссылкой на документы. По сообщению агентства, ДР Конго через адвокатов направила на этой неделе двум филиалам Apple во Франции официальное досудебное уведомление. Также письмо было направлено материнской компании, указывает Франс Пресс. "Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека", - передает агентство. Как отмечается, адвокаты утверждают, что ископаемые "вывозятся из ДР Конго, в частности, в Руанду, где они легализуются". Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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конго, apple, обвинение
Экономика, Конго, Apple, обвинение
В Конго обвили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
AFP: в Конго обвинили Apple в использовании "незаконно добываемых" ископаемых
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго обвинила американскую корпорацию Apple в использовании при производстве своих товаров полезных ископаемых, "незаконно добываемых" в конголезских рудниках, где якобы нарушаются права человека, передает Agence France-Presse со ссылкой на документы.
По сообщению агентства, ДР Конго через адвокатов направила на этой неделе двум филиалам Apple во Франции официальное досудебное уведомление. Также письмо было направлено материнской компании, указывает Франс Пресс.
"Конголезское государство обвиняет Apple в использовании в своих продуктах полезных ископаемых, незаконно добываемых на конголезских рудниках, где нарушаются многие права человека", - передает агентство.
Как отмечается, адвокаты утверждают, что ископаемые "вывозятся из ДР Конго, в частности, в Руанду, где они легализуются".
Исследование: Apple уступил место лидера в мировых поставок смартфонов
Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.