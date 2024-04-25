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Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке - 25.04.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T18:48+0300
2024-04-25T18:48+0300
арест
взятка
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Суд наложил арест на все счета моего подзащитного, как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем", — отметила защита обвиняемого.Касаемо недвижимости он добавил, что скорее всего оно тоже арестовано, однако следствие не сообщает об этом Иванову. Накануне Иванова отправили в СИЗО сроком до 23 июня.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки. Вину Иванов не признает.По мнению адвоката Иванова Мурада Мусаева, обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах. Позицию обвиняемого защита описала как "не соответствует действительности".
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арест, взятка
арест, взятка
18:48 25.04.2024
 
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Адвокат замминистра обороны Иванова сообщил об аресте счетов обвиняемого

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Суд наложил арест на все счета моего подзащитного, как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем", — отметила защита обвиняемого.
Касаемо недвижимости он добавил, что скорее всего оно тоже арестовано, однако следствие не сообщает об этом Иванову.
Накануне Иванова отправили в СИЗО сроком до 23 июня.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки. Вину Иванов не признает.
По мнению адвоката Иванова Мурада Мусаева, обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах. Позицию обвиняемого защита описала как "не соответствует действительности".
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