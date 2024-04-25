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"Ашан" останется в России, сообщили СМИ - 25.04.2024, ПРАЙМ
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"Ашан" останется в России, сообщили СМИ
"Ашан" останется в России, сообщили СМИ - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Ашан" останется в России, сообщили СМИ
Сеть супермаркетов "Ашан" не покинет Россию. Об этом заявил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:55+0300
2024-04-25T10:55+0300
экономика
ашан
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сеть супермаркетов "Ашан" не покинет Россию. Об этом заявил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отметил, что в РФ не планируют закрывать сеть. "Мало того, есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — ответил Евтухов на вопрос, намерен ли "Ашан" покинуть Россию. По словам замминистра, далеко не весь бизнес поддается на то давление и те ультиматумы, которые существуют на Западе.Евтухов добавил, из РФ ушли даже даже не все компании из США. При этом есть и фирмы, не выдерживающие давление властей своих стран, а есть те, которые не хотят уходить и не поддерживают политику своих правительств."Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам. Они все равно продолжают работать и никуда не уходят", — заявил Евтухов.
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ашан
Экономика, Ашан
10:55 25.04.2024
 
"Ашан" останется в России, сообщили СМИ

РБК: в Минпромторге подтвердили намерение "Ашана" остаться в России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАшан
Ашан - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сеть супермаркетов "Ашан" не покинет Россию. Об этом заявил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Он также отметил, что в РФ не планируют закрывать сеть.
"Мало того, есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — ответил Евтухов на вопрос, намерен ли "Ашан" покинуть Россию.
По словам замминистра, далеко не весь бизнес поддается на то давление и те ультиматумы, которые существуют на Западе.
Евтухов добавил, из РФ ушли даже даже не все компании из США. При этом есть и фирмы, не выдерживающие давление властей своих стран, а есть те, которые не хотят уходить и не поддерживают политику своих правительств.
"Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам. Они все равно продолжают работать и никуда не уходят", — заявил Евтухов.
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