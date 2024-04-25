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"Ашан" останется в России, сообщили СМИ

"Ашан" останется в России, сообщили СМИ - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Ашан" останется в России, сообщили СМИ

Сеть супермаркетов "Ашан" не покинет Россию. Об этом заявил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:55+0300

2024-04-25T10:55+0300

2024-04-25T10:55+0300

экономика

ашан

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сеть супермаркетов "Ашан" не покинет Россию. Об этом заявил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отметил, что в РФ не планируют закрывать сеть. "Мало того, есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — ответил Евтухов на вопрос, намерен ли "Ашан" покинуть Россию. По словам замминистра, далеко не весь бизнес поддается на то давление и те ультиматумы, которые существуют на Западе.Евтухов добавил, из РФ ушли даже даже не все компании из США. При этом есть и фирмы, не выдерживающие давление властей своих стран, а есть те, которые не хотят уходить и не поддерживают политику своих правительств."Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам. Они все равно продолжают работать и никуда не уходят", — заявил Евтухов.

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ашан