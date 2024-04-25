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Решение "Ашан" остаться в России заслуживает уважения, заявил депутат
Решение "Ашан" остаться в России заслуживает уважения, заявил депутат - 25.04.2024, ПРАЙМ
Решение "Ашан" остаться в России заслуживает уважения, заявил депутат
Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:10+0300
2024-04-25T15:10+0300
2024-04-25T15:10+0300
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ашан
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. На прошлой неделе компания "Ашан" сообщила, что торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою работу в РФ и не планирует пересматривать ее стратегию и организацию, сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера. Ранее в четверг замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил телеканалу РБК, что сеть супермаркетов "Ашан" не уйдет из России. "Компания ("Ашан"), принимающая подобное решение в условиях западного давления и ограничений, заслуживает уважения. Руководство компании использовало возможности, чтобы остаться на российском рынке. С прошлого года "Ашан ритейл Россия" работает в нашей стране автономно от французской материнской компании, сохранив десятки тысяч рабочих мест", - сказал Гаврилов РИА Новости. Он отметил, что усиление санкционного давления не стало помехой для "Ашан", компания не изменила свою стратегию и реализует планы по дальнейшему развитию своего бизнеса в России и платит налоги.
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госдума, ашан, россия
Решение "Ашан" остаться в России заслуживает уважения, заявил депутат
Гаврилов: решение "Ашан" остаться в России вопреки давлению Запада заслуживает уважения
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Официальное подтверждение от "Ашан" о продолжении работы в России, несмотря на западное давление, заслуживает уважения, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
На прошлой неделе компания "Ашан" сообщила, что торговая сеть "Ашан Россия" продолжает свою работу в РФ и не планирует пересматривать ее стратегию и организацию, сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера. Ранее в четверг замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил телеканалу РБК, что сеть супермаркетов "Ашан" не уйдет из России.
"Компания ("Ашан"), принимающая подобное решение в условиях западного давления и ограничений, заслуживает уважения. Руководство компании использовало возможности, чтобы остаться на российском рынке. С прошлого года "Ашан ритейл Россия" работает в нашей стране автономно от французской материнской компании, сохранив десятки тысяч рабочих мест", - сказал Гаврилов РИА Новости.
Он отметил, что усиление санкционного давления не стало помехой для "Ашан", компания не изменила свою стратегию и реализует планы по дальнейшему развитию своего бизнеса в России и платит налоги.
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