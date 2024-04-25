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Частные банки Турции усилили контроль при открытии счетов россиянам
Частные банки Турции усилили контроль при открытии счетов россиянам - 25.04.2024, ПРАЙМ
Частные банки Турции усилили контроль при открытии счетов россиянам
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает... | 25.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, сообщил РИА Новости в четверг утром источник в одном из частных банков страны.Корреспондент РИА Новости обратился в один из частных банков в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России."Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идёт процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счёт",- сообщил на условиях анонимности источник в одном из частных банков страны.По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США."Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счёта. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или в лирах (турецкая национальная валюта). То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счёт ",- уточнил собеседник агентства.На вопрос о наличии отказов гражданам РФ в открытии банковского счёта в частных банках Турции источник отметил, что такие случаи имеются."Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями",- подчеркнул источник.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".При этом источник РИА Новости в госбанке страны заявил, что гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения.
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Частные банки Турции усилили контроль при открытии счетов россиянам
Источник: счета россиянам в частных банках Турции открываются при усиленном контроле
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, сообщил РИА Новости в четверг утром источник в одном из частных банков страны.
Корреспондент РИА Новости обратился в один из частных банков в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России.
"Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идёт процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счёт",- сообщил на условиях анонимности источник в одном из частных банков страны.
По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США.
"Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счёта. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или в лирах (турецкая национальная валюта). То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счёт ",- уточнил собеседник агентства.
На вопрос о наличии отказов гражданам РФ в открытии банковского счёта в частных банках Турции источник отметил, что такие случаи имеются.
"Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями",- подчеркнул источник.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
При этом источник РИА Новости в госбанке страны заявил, что гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения.
Эксперт прокомментировал идею создания совместного банка России и Турции