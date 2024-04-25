Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль - 25.04.2024, ПРАЙМ
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:05+0300
2024-04-25T08:05+0300
2024-04-25T08:05+0300
мнения аналитиков
банки
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По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли.Этот оптимизм, прежде всего, связан с сохраняющимся стабильным кредитным качеством и все еще сильной динамикой кредитного портфеля, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона. Кроме того, как и в прошлом году, некоторым крупным банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам.Кредитный портфель банков все еще демонстрирует позитивную динамику, несмотря на высокие ставки. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, все еще действуют программы льготной ипотеки, где конечная ставка для заемщика низкая. Во-вторых, опережающим темпом растет сегмент кредитных карт, в котором заемщик менее чувствителен к стоимости кредита. В-третьих, в корпоративном секторе продолжаются процессы импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний – в этих условиях корпоративные заемщики также меньше обращают внимание на стоимость заимствований.Что касается банков, торгующихся на бирже, то каждый из них имеет свои особенности. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие, которое и будет определять динамику акций, при этом банк менее подвержен росту процентных ставок и бенефициирует от роста рынка кредитных карт – в текущих условиях мы считаем, что бизнес продолжит показывать сильные результаты.В свою очередь ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.Сбербанк продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты – мы ожидаем небольшой рост чистой прибыли в этом году, двузначную дивидендную доходность. При этом банк продолжит наращивать кредитный портфель при стабильной чистой процентной марже.
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли.
Этот оптимизм, прежде всего, связан с сохраняющимся стабильным кредитным качеством и все еще сильной динамикой кредитного портфеля, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона. Кроме того, как и в прошлом году, некоторым крупным банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам.
Кредитный портфель банков все еще демонстрирует позитивную динамику, несмотря на высокие ставки. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, все еще действуют программы льготной ипотеки, где конечная ставка для заемщика низкая. Во-вторых, опережающим темпом растет сегмент кредитных карт, в котором заемщик менее чувствителен к стоимости кредита. В-третьих, в корпоративном секторе продолжаются процессы импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний – в этих условиях корпоративные заемщики также меньше обращают внимание на стоимость заимствований.
Что касается банков, торгующихся на бирже, то каждый из них имеет свои особенности. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие, которое и будет определять динамику акций, при этом банк менее подвержен росту процентных ставок и бенефициирует от роста рынка кредитных карт – в текущих условиях мы считаем, что бизнес продолжит показывать сильные результаты.
В свою очередь ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.
Сбербанк продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты – мы ожидаем небольшой рост чистой прибыли в этом году, двузначную дивидендную доходность. При этом банк продолжит наращивать кредитный портфель при стабильной чистой процентной марже.
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