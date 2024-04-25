Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/banki-847662434.html
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль - 25.04.2024, ПРАЙМ
Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:05+0300
2024-04-25T08:05+0300
мнения аналитиков
банки
?1714021503
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли.Этот оптимизм, прежде всего, связан с сохраняющимся стабильным кредитным качеством и все еще сильной динамикой кредитного портфеля, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона. Кроме того, как и в прошлом году, некоторым крупным банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам.Кредитный портфель банков все еще демонстрирует позитивную динамику, несмотря на высокие ставки. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, все еще действуют программы льготной ипотеки, где конечная ставка для заемщика низкая. Во-вторых, опережающим темпом растет сегмент кредитных карт, в котором заемщик менее чувствителен к стоимости кредита. В-третьих, в корпоративном секторе продолжаются процессы импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний – в этих условиях корпоративные заемщики также меньше обращают внимание на стоимость заимствований.Что касается банков, торгующихся на бирже, то каждый из них имеет свои особенности. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие, которое и будет определять динамику акций, при этом банк менее подвержен росту процентных ставок и бенефициирует от роста рынка кредитных карт – в текущих условиях мы считаем, что бизнес продолжит показывать сильные результаты.В свою очередь ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.Сбербанк продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты – мы ожидаем небольшой рост чистой прибыли в этом году, двузначную дивидендную доходность. При этом банк продолжит наращивать кредитный портфель при стабильной чистой процентной марже.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Артем Перминов
https://cdnn.1prime.ru/img/84009/76/840097606_0:30:1237:1267_100x100_80_0_0_f8ab2be06b47246e3b93b4a9d2b85ec6.jpg
Артем Перминов
https://cdnn.1prime.ru/img/84009/76/840097606_0:30:1237:1267_100x100_80_0_0_f8ab2be06b47246e3b93b4a9d2b85ec6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банки
Мнения аналитиков, Банки
08:05 25.04.2024
 

Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Артем Перминов
Артем Перминов
старший аналитик УК “Первая”
Все материалы
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли.
Этот оптимизм, прежде всего, связан с сохраняющимся стабильным кредитным качеством и все еще сильной динамикой кредитного портфеля, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона. Кроме того, как и в прошлом году, некоторым крупным банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам.
Кредитный портфель банков все еще демонстрирует позитивную динамику, несмотря на высокие ставки. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, все еще действуют программы льготной ипотеки, где конечная ставка для заемщика низкая. Во-вторых, опережающим темпом растет сегмент кредитных карт, в котором заемщик менее чувствителен к стоимости кредита. В-третьих, в корпоративном секторе продолжаются процессы импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний – в этих условиях корпоративные заемщики также меньше обращают внимание на стоимость заимствований.
Что касается банков, торгующихся на бирже, то каждый из них имеет свои особенности. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие, которое и будет определять динамику акций, при этом банк менее подвержен росту процентных ставок и бенефициирует от роста рынка кредитных карт – в текущих условиях мы считаем, что бизнес продолжит показывать сильные результаты.
В свою очередь ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.
Сбербанк продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты – мы ожидаем небольшой рост чистой прибыли в этом году, двузначную дивидендную доходность. При этом банк продолжит наращивать кредитный портфель при стабильной чистой процентной марже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала