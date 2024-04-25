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Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль

Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль - 25.04.2024, ПРАЙМ

Вопреки всему. На чем банки умудряются заработать рекордную прибыль

По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T08:05+0300

2024-04-25T08:05+0300

2024-04-25T08:05+0300

мнения аналитиков

банки

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По мнению аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли.Этот оптимизм, прежде всего, связан с сохраняющимся стабильным кредитным качеством и все еще сильной динамикой кредитного портфеля, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона. Кроме того, как и в прошлом году, некоторым крупным банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам.Кредитный портфель банков все еще демонстрирует позитивную динамику, несмотря на высокие ставки. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, все еще действуют программы льготной ипотеки, где конечная ставка для заемщика низкая. Во-вторых, опережающим темпом растет сегмент кредитных карт, в котором заемщик менее чувствителен к стоимости кредита. В-третьих, в корпоративном секторе продолжаются процессы импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний – в этих условиях корпоративные заемщики также меньше обращают внимание на стоимость заимствований.Что касается банков, торгующихся на бирже, то каждый из них имеет свои особенности. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие, которое и будет определять динамику акций, при этом банк менее подвержен росту процентных ставок и бенефициирует от роста рынка кредитных карт – в текущих условиях мы считаем, что бизнес продолжит показывать сильные результаты.В свою очередь ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.Сбербанк продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты – мы ожидаем небольшой рост чистой прибыли в этом году, двузначную дивидендную доходность. При этом банк продолжит наращивать кредитный портфель при стабильной чистой процентной марже.

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Артем Перминов https://cdnn.1prime.ru/img/84009/76/840097606_0:30:1237:1267_100x100_80_0_0_f8ab2be06b47246e3b93b4a9d2b85ec6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Перминов https://cdnn.1prime.ru/img/84009/76/840097606_0:30:1237:1267_100x100_80_0_0_f8ab2be06b47246e3b93b4a9d2b85ec6.jpg

мнения аналитиков, банки