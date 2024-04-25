https://1prime.ru/20240425/belorussiya-847693540.html

В Белоруссии утвердили новую военную доктрину

В Белоруссии утвердили новую военную доктрину - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии утвердили новую военную доктрину

Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии и новую концепцию национальной безопасности, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:03+0300

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2024-04-25T14:44+0300

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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии и новую концепцию национальной безопасности, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Согласно министерству обороны страны, новая военная доктрина не меняет основных положений военной политики страны и сохраняет оборонительный характер. Доктрина подчеркивает, что Белоруссия является миролюбивой страной, не представляющей угрозы для других стран, и что все попытки вмешательства в ее внутренние дела или применения силы будут подавляться.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоктрина также указывает на страны, которые представляют угрозу, и обновляет классификацию конфликтов. В документе также заявлена готовность Белоруссия выступать площадкой для мирного разрешения конфликтов и проведения диалога по безопасности, а также открытость для сотрудничества с любыми государствами, включая страны НАТО.Новая доктрина также предусматривает систему поэтапного реагирования на риски и вызовы, с акцентом на предотвращении вооруженных конфликтов.В новой версии концепции национальной безопасности Белоруссии была проделана большая работа по обновлению и корректировке положений. Принятие законов о гражданском обществе и народном ополчении послужило основой для внесения изменений. Особое внимание уделено риску возникновения военных конфликтов с применением ядерного оружия, а также защите традиционной семьи. В понятие "национальная безопасность" добавлен фундаментальный тезис о защите национальных интересов для устойчивого развития общества.

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