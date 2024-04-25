https://1prime.ru/20240425/biometriya-847697823.html

Минцифры обяжет иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

Минцифры обяжет иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт - 25.04.2024, ПРАЙМ

Минцифры обяжет иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

Минцифры России планирует обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт, отметил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:15+0300

2024-04-25T15:15+0300

2024-04-25T15:17+0300

сим-карта

биометрия

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минцифры России планирует обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт, отметил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком Будущего"."Минцифры внесло на согласование в ведомства законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с обильными операторами обязательно регистрироваться в Единой биометрической системе. И это будет история обязательная. Ну и, скорее всего, как-то в перспективе будем обсуждать в целом наведение порядка и уменьшение доли серых сим-карт, которые у нас, к сожалению, пока присутствуют", — сообщил Шадаев. По его словам, проект рассматривает еще одну инициативу, которая позволит уменьшить количество серых сим-карт. Информацию о договорах и номерах можно будет увидеть в личном кабинете на "Госуслугах", чтобы "по одному клику" расторгнуть соглашение, которое пользователь не заключал, добавил Шадаев.

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сим-карта, биометрия