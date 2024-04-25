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Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством

Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством

Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, отметил президент России в ходе выступления на Съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:37+0300

2024-04-25T15:50+0300

владимир путин

рспп

приватизация

деприватизация

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, отметил президент России в ходе выступления на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Правоохранители в России возбудили несколько дел по возврату в госсобственность некоторых активов, но речь о пересмотре итогов приватизации не идет, отметил президент. "Хотел бы подчеркнуть, что речь идет о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с Владимиром Путиным, сообщала ранее газета "Ведомости". Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.О необходимости возвращения государству предприятий военной отрасли заговорили еще в феврале 2022 года, но лишь в последнее время приступили к значимым мерам. В конце прошлого года в собственность России вернули Ростовский оптико-механический завод, выпускающий оптику для танков "Армата".

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владимир путин, рспп, приватизация, деприватизация