Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/biznes-847699658.html
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством
Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, отметил президент России в ходе выступления на Съезде Российского союза... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:37+0300
2024-04-25T15:50+0300
владимир путин
рспп
приватизация
деприватизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005482_0:85:3338:1963_1920x0_80_0_0_aba02b4f866e3e8904b5e82283d3c5aa.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, отметил президент России в ходе выступления на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Правоохранители в России возбудили несколько дел по возврату в госсобственность некоторых активов, но речь о пересмотре итогов приватизации не идет, отметил президент. "Хотел бы подчеркнуть, что речь идет о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с Владимиром Путиным, сообщала ранее газета "Ведомости". Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.О необходимости возвращения государству предприятий военной отрасли заговорили еще в феврале 2022 года, но лишь в последнее время приступили к значимым мерам. В конце прошлого года в собственность России вернули Ростовский оптико-механический завод, выпускающий оптику для танков "Армата".
https://1prime.ru/20240425/rspp-847681668.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005482_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_306f11484f566e0f9140d9fab8595a25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, рспп, приватизация, деприватизация
Владимир Путин, РСПП, приватизация, деприватизация
15:37 25.04.2024 (обновлено: 15:50 25.04.2024)
 
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством

Путин: изъятие бизнеса оправдано только в случае угрожающих стране действий

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, отметил президент России в ходе выступления на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Правоохранители в России возбудили несколько дел по возврату в госсобственность некоторых активов, но речь о пересмотре итогов приватизации не идет, отметил президент. "Хотел бы подчеркнуть, что речь идет о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам",— сказал президент.
Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с Владимиром Путиным, сообщала ранее газета "Ведомости". Среди других тем — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины.
Кроме того, для компаний-экспортеров немаловажен вопрос обязательной продажи валютной выручки. О том, что мера показала свою эффективность, в конце февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также заявлял, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.
О необходимости возвращения государству предприятий военной отрасли заговорили еще в феврале 2022 года, но лишь в последнее время приступили к значимым мерам. В конце прошлого года в собственность России вернули Ростовский оптико-механический завод, выпускающий оптику для танков "Армата".
Ежегодный съезд РСПП - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Обеспокоенные бизнесмены намерены обсудить с Путиным национализацию
10:49
 
Владимир ПутинРСППприватизациядеприватизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала