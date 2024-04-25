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Путин прокомментировал тему защиты прав бизнеса

Путин прокомментировал тему защиты прав бизнеса - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал тему защиты прав бизнеса

Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему о защите прав бизнеса и действий контролирующих органов, выразил надежду, что будут выработаны подходы и ситуация... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:19+0300

2024-04-25T16:19+0300

2024-04-25T16:30+0300

экономика

владимир путин

проверки бизнеса

бизнес

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему о защите прав бизнеса и действий контролирующих органов, выразил надежду, что будут выработаны подходы и ситуация нормализуется. "Я надеюсь, что мы действительно выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем ситуацию", — заявил он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава РСПП Александр Шохин, говоря на мероприятии о вопросах защиты прав собственности и бизнеса, защиты прав инвесторов, рассказал, что был удивлен отсутствию в зале бурных аплодисментов, переходящих в овации, когда глава государства говорил об этом в своей речи. Путин, в свою очередь, предположил, почему не было аплодисментов. "Потому что действия правоохранительных органов-то, несмотря на наши разговоры, продолжаются", — сказал российский лидер.

https://1prime.ru/20240425/nalogi-847700165.html

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владимир путин, проверки бизнеса, бизнес