https://1prime.ru/20240425/biznes-847704783.html

Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках

Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках

Президент России Владимир Путин одобрил идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:45+0300

2024-04-25T16:45+0300

2024-04-25T17:12+0300

бизнес

владимир путин

россия

африка

латинская америка

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке. Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов на съезде РСПП предложил создание данного центра, так как на текущий момент все министерства и крупные компании, которые работают с новыми рынками, ведут деятельность отдельно друг от друга. "В этом точно есть смысл", - ответил российский лидер, подчеркнув, что это нужно сделать.Более того, глава государства заявил, что приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом надо поддерживать.По его словам, те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.

https://1prime.ru/20240425/putin-847701387.html

африка

латинская америка

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бизнес, владимир путин, россия, африка, латинская америка