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Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках
Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках
Президент России Владимир Путин одобрил идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:45+0300
2024-04-25T16:45+0300
2024-04-25T17:12+0300
бизнес
владимир путин
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африка
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке. Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов на съезде РСПП предложил создание данного центра, так как на текущий момент все министерства и крупные компании, которые работают с новыми рынками, ведут деятельность отдельно друг от друга. "В этом точно есть смысл", - ответил российский лидер, подчеркнув, что это нужно сделать.Более того, глава государства заявил, что приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом надо поддерживать.По его словам, те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.
https://1prime.ru/20240425/putin-847701387.html
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бизнес, владимир путин, россия, африка, латинская америка
Бизнес, Владимир Путин, РОССИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Путин одобрил идею по организации бизнеса России на новых рынках
Путин одобрил создание координационного центра по бизнесу России на новых рынках
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке.
Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов на съезде РСПП предложил создание данного центра, так как на текущий момент все министерства и крупные компании, которые работают с новыми рынками, ведут деятельность отдельно друг от друга.
"В этом точно есть смысл", - ответил российский лидер, подчеркнув, что это нужно сделать.
Более того, глава государства заявил, что приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом надо поддерживать.
По его словам, те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.
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