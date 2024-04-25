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Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем

Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем - 25.04.2024, ПРАЙМ

Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:07+0300

2024-04-25T14:07+0300

2024-04-25T14:07+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду."Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.

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сша, китай, энтони блинкен, новости