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Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем - 25.04.2024, ПРАЙМ
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:07+0300
2024-04-25T14:07+0300
2024-04-25T14:07+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду."Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
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сша, китай, энтони блинкен, новости
Экономика, США, КИТАЙ, Энтони Блинкен, Новости
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Блинкен: США и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду.
"Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.
Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
CNN: визит Блинкена в Китай заставил Европу напрячься