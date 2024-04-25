Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/blinken-847694017.html
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем - 25.04.2024, ПРАЙМ
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:07+0300
2024-04-25T14:07+0300
экономика
сша
китай
энтони блинкен
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_efd63ebd905b32d82afa49072dd6b3a6.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду."Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
https://1prime.ru/20230621/840890800.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5e69c8b12e0287685035236f51d7fb94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, энтони блинкен, новости
Экономика, США, КИТАЙ, Энтони Блинкен, Новости
14:07 25.04.2024
 
Блинкен призвал к здоровой экономической конкуренции между США и Китаем

Блинкен: США и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду.
"Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.
Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2023
CNN: визит Блинкена в Китай заставил Европу напрячься
21 июня 2023, 10:07
 
ЭкономикаСШАКИТАЙЭнтони БлинкенНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала