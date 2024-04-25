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В МИД назвали уязвимость экономического сотрудничества БРИКС

В МИД назвали уязвимость экономического сотрудничества БРИКС - 25.04.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали уязвимость экономического сотрудничества БРИКС

Экономическое сотрудничество страны БРИКС без ухода в "цифру" будет уязвимым к враждебным посягательствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:31+0300

2024-04-25T16:31+0300

2024-04-25T16:31+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество страны БРИКС без ухода в "цифру" будет уязвимым к враждебным посягательствам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Понятно уже на нынешней стадии, что без ухода в "цифру" в этой сфере мы сохраним уязвимость от враждебных посягательств на нашу торговлю, наше экономическое воздействие извне", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Да, мы резко повысили и продолжаем наращивать долю национальных валют во взаимных расчетах, но этого мало. Нам необходима независимая "кровеносная система" в сфере экономки и финансов для того, чтобы наш "иммунитет" повысился. Этим мы занимаемся, МИДы в это вовлечены. Я рассчитываю, к Казани (саммиту БРИКС в Казани - ред.) мы подойдем с неплохими результатами", - добавил дипломат. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового населения. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

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