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"По прихоти США". Вашингтон предупредили о риске потерять главное оружие
"По прихоти США". Вашингтон предупредили о риске потерять главное оружие - 25.04.2024, ПРАЙМ
"По прихоти США". Вашингтон предупредили о риске потерять главное оружие
Намерение Вашингтона конфисковать российские замороженные активы может привести к дедолларизации, передает агентство Bloomberg. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:08+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Намерение Вашингтона конфисковать российские замороженные активы может привести к дедолларизации, передает агентство Bloomberg."Усиленное превращение США своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов, безусловно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации", — заявил сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramJPMorgan в свою очередь отмечает, что Китай может ускорить процесс дедолларизации, несмотря на то, что большая часть его международных платежей все еще проходит в долларах.По словам автора книги "Ценность свободных денег" Паолы Субакки, страны, использующие доллар, должны быть уверены, что их активы не будут захвачены по "прихоти США".Аналитики указывают на то, что США не могут действовать в одностороннем порядке по вопросу конфискации, заключили в издании.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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сша, доллар, новости, замороженные российские активы, дедолларизация
Экономика, США, доллар, Новости, замороженные российские активы, дедолларизация
"По прихоти США". Вашингтон предупредили о риске потерять главное оружие
Bloomberg: из-за конфискации активов России в США возникнет риск дедолларизации
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Намерение Вашингтона конфисковать российские замороженные активы может привести к дедолларизации, передает
агентство Bloomberg.
"Усиленное превращение США своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов, безусловно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации", — заявил сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад.
JPMorgan в свою очередь отмечает, что Китай может ускорить процесс дедолларизации, несмотря на то, что большая часть его международных платежей все еще проходит в долларах.
По словам автора книги "Ценность свободных денег" Паолы Субакки, страны, использующие доллар, должны быть уверены, что их активы не будут захвачены по "прихоти США".
Аналитики указывают на то, что США не могут действовать в одностороннем порядке по вопросу конфискации, заключили в издании.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен