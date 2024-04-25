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Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций - 25.04.2024, ПРАЙМ
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:54+0300
2024-04-25T11:02+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках, пишет Responsible Statecraft."На этой неделе Россия объявила, что двусторонняя торговля с Китаем почти полностью освободилась от использования доллара, и подчеркнула намерение двух стран и дальше снижать зависимость от экономической системы под началом США", - сказано в публикации.Согласно изданию, западные санкции привели к увеличению торговли между Россией и Китаем, которая в этом году выросла на 26 процентов до 240 миллиардов долларов. Китай также стал крупнейшим импортером российской нефти.Кроме дедолларизации, Россия также разрабатывает новые торговые маршруты в Азии, включая транспортные коридоры через Каспийское море и Белоруссию до Пакистана, чтобы обойти санкции и получить доступ к азиатским рынкам.Однако, санкции продолжают оказывать негативное влияние на экономические связи России с Китаем, так как Запад грозит карательными мерами за поддержку Москвы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, китай, доллар, новости
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, доллар, Новости
10:54 25.04.2024 (обновлено: 11:02 25.04.2024)
 
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций

RS: дедолларизация и новые торговые пути позволят России справиться с санкциями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках, пишет Responsible Statecraft.
"На этой неделе Россия объявила, что двусторонняя торговля с Китаем почти полностью освободилась от использования доллара, и подчеркнула намерение двух стран и дальше снижать зависимость от экономической системы под началом США", - сказано в публикации.
Согласно изданию, западные санкции привели к увеличению торговли между Россией и Китаем, которая в этом году выросла на 26 процентов до 240 миллиардов долларов. Китай также стал крупнейшим импортером российской нефти.
Кроме дедолларизации, Россия также разрабатывает новые торговые маршруты в Азии, включая транспортные коридоры через Каспийское море и Белоруссию до Пакистана, чтобы обойти санкции и получить доступ к азиатским рынкам.
Однако, санкции продолжают оказывать негативное влияние на экономические связи России с Китаем, так как Запад грозит карательными мерами за поддержку Москвы, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Вашингтон предупредили о риске для доллара из-за воровства активов
09:08
 
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