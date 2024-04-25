https://1prime.ru/20240425/dedollarizatsiya-847682048.html
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций - 25.04.2024, ПРАЙМ
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:54+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках, пишет Responsible Statecraft."На этой неделе Россия объявила, что двусторонняя торговля с Китаем почти полностью освободилась от использования доллара, и подчеркнула намерение двух стран и дальше снижать зависимость от экономической системы под началом США", - сказано в публикации.Согласно изданию, западные санкции привели к увеличению торговли между Россией и Китаем, которая в этом году выросла на 26 процентов до 240 миллиардов долларов. Китай также стал крупнейшим импортером российской нефти.Кроме дедолларизации, Россия также разрабатывает новые торговые маршруты в Азии, включая транспортные коридоры через Каспийское море и Белоруссию до Пакистана, чтобы обойти санкции и получить доступ к азиатским рынкам.Однако, санкции продолжают оказывать негативное влияние на экономические связи России с Китаем, так как Запад грозит карательными мерами за поддержку Москвы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, доллар, Новости
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
RS: дедолларизация и новые торговые пути позволят России справиться с санкциями
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Москва пытается изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках, пишет
Responsible Statecraft.
"На этой неделе Россия объявила, что двусторонняя торговля с Китаем почти полностью освободилась от использования доллара, и подчеркнула намерение двух стран и дальше снижать зависимость от экономической системы под началом США", - сказано в публикации.
Согласно изданию, западные санкции привели к увеличению торговли между Россией и Китаем, которая в этом году выросла на 26 процентов до 240 миллиардов долларов. Китай также стал крупнейшим импортером российской нефти.
Кроме дедолларизации, Россия также разрабатывает новые торговые маршруты в Азии, включая транспортные коридоры через Каспийское море и Белоруссию до Пакистана, чтобы обойти санкции и получить доступ к азиатским рынкам.
Однако, санкции продолжают оказывать негативное влияние на экономические связи России с Китаем, так как Запад грозит карательными мерами за поддержку Москвы, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Вашингтон предупредили о риске для доллара из-за воровства активов